Yavuz da sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs’ta deniz seviyesinden itibaren 5 bin metrelere indiğini belirterek, “İkinci gemimiz de (Yavuz) birkaç gün içerisinde sondaj fiilen başlamış olacak” dedi. Bakan Dönmez, bir grup gazeteci ile bir araya geldi. “İlk gemimiz Fatih adanın (Kıbrıs) batısında” diyen Dönmez, “Orada 1 aylık daha programı var ve çalışmalar devam ediyor. Fatih şu anda deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin metrelerde. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da geçtiğimiz hafta ulaştı. Gerekli kontrolleri sonrası birkaç gün içerisinde orada da sondaj fiilen başlamış olacak. Onun da yaklaşık üç aylık programı var. Yavuz’un gittiği bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Petrollerine vermiş olduğu ruhsat sahası, Karpaz adlı ruhsat sahası. Barbaros sismik araştırma gemimiz de öteden beri zaten adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor, o da adanın biraz daha güneyindeki bölgede. MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara’daki görevlerini tamamladıktan sonra o da en kısa sürede Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek” diye konuştu.

Fatih Dönmez ve Nur Banu Aras

ARAMALARDA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Öteden beri Rum Yönetiminin, oradaki arama ve araştırmalarını yoğunlaştırdıktan sonra Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için birtakım adımları bulunduğunu belirten Dönmez, “Hatta bölge dışı aktörleri de kullanmak suretiyle bu adımlarını atıyorlar. Biraz oyalamaya dönük olduğunu düşünüyorum. Ama bunları, yani sorunları halının altına süpürerek çözüme ulaşma imkanınız yok. Tekraren söylüyorum; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak komite kurulması teklifi, son derece pozitif bir yaklaşımdır. Öncelikle Rum Yönetimi bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz zaten gereken desteği bu süreçte de vereceğiz. Bir oldu-bittiye getirmesini doğru bulmadığımızı defaatle söyledik. Orada uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağımız söyledik. Ama maalesef bunlar kendi bildiklerini yapmaya devam ediyorlar. Madem onlar o yolu tercih ediyor, Türkiye olarak biz de hem adada yaşayan soydaşlarımızın haklarını, hem de kendi ruhsat alanlarımızda petrol ve doğalgaz aramaları üretimlerine de sonuna kadar gideceğiz. Zaten attığımız adımlar da herhalde bunu tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

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GEMİLERİ İYİ Kİ ALMIŞIZ

Bakan Dönmez, “Orada iki tane araştırma gemimiz olacak, iki tane de sondaj gemimiz olacak. İyi ki de almışız bu gemileri. Milli kaynaklarımızı, büyük oranda da kendi insan kaynağımızı kullanıyoruz. Ciddi bir birikim ve deneyim de kazanıyor ekibimiz. En kısa sürede o kaynaklara ulaşma imkanına da sahip oluruz... Bu çalışmalara bu şekilde devam edeceğiz, kararlıyız. Zaten gerek Silahlı Kuvvetlerimizin gerekli unsurları, gerekse Dışişleri Bakanlığımız gerekli birimleriyle de Bakanlığımız sürekli koordinasyon içerisinde” ifadesini kullandı.

‘REZERV BULUNDU’ DEMEK İÇİN ERKEN

Rezerv bulunduğu iddiasına ilişkin ise Dönmez, “Çalışmalarımız devam ediyor. Hedef noktaya da ulaşmadığı için bugünden bir şey söylemek erken açıkçası. Bir şey bulunca da zaten açıklayacağız. Fakat henüz daha işlemlerimiz devam ediyor, belki bir üç-dört haftalık daha işimiz var Fatih gemisinin...” yanıtı verdi.

YILGINLIK YOK

Sondaj gemisinde çalışanlara tehditlerin olduğunu da belirten Dönmez, “Çalışmalarımız orada devam ediyor, herhangi bir aksaklığa da neden olmuş değil. Şu anda yakın vadede bu anlamda bir tehdit yok, arkadaşlarda bir yılgınlık da yok. Gemideki arkadaşlarla da zaten sürekli arkadaşlarımız haberleşiyorlar, görüşüyorlar. Ben de ilk fırsatta ziyaretlerine gideceğim” şeklinde konuştu.

Oruç Reis’te Akdeniz hazırlığı

Oruç Reis’in önümüzdeki ay içerisinde Akdeniz’e gideceğini ifade eden Enerji Bakanı Dönmez, “Gemimiz hem iki boyutlu, hem de üç boyutlu sismik yapma kapasitesine sahip. Şu anda iş planları ve nerede çalışılacağı üzerine hazırlıklar yapılıyor. Karadeniz’de çalışmalarını yaptı, birkaç aydır Marmara Bölgesinde çalışmalarını yapmıştı, şimdi oradaki görevi bitti, güneyde bizim sismik yapmadığımız bazı bölgelerimiz vardı, o alanlara yönlendireceğiz” diye konuştu.