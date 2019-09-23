Yazılımda serferberlik zamanı

Bu rakamın hâlâ büyük bölümü ithalata gidiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Etiya CEO’su Aslan Doğan bu kaynağın Türkiye’de kalması için ‘yerli ve milli bir seferberlik hamlesi’ne ihtiyaç olduğunu söyledi.

2,7 MİLYON TURİSTE EŞDEĞER

Yazılım ve hizmet ithalatına harcanan 1,8 milyar doların Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Aslan Doğan şöyle devam etti: “Türkiye’de 2018 yılında Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 647 dolarlık harcama yaptı. Yani bahsettiğimiz bu 1,8 milyar dolar, 2 milyon 700 bin turist demek. Yazılım ve hizmet sektörlerinde başlatılacak bir ‘yerli ve milli seferberlik’ hamlesiyle, bu kaynağın ülkemizde kalması, sektörümüzün cari açığa en az 2 milyar dolarlık pozitif bir katkı yapması mümkün.”

POTANSİYEL İŞ

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu, genç nüfusu ve modern eğitim koşullarıyla bölgedeki potanyeli en yüksek ülke olduğunu sözlerine ekleyen Aslan Doğan, “Dijitalleşme, bugün herkese inanılmaz fırsatlar sunuyor. Biz eğer cari açığı kapatmak; refahı artırmak istiyorsak bunun tek yolu yazılım” dedi.