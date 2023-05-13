Yedi bölgede petrol ve gaz arıyoruz

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, Gabar'daki yeni keşifle enerjide tam bağımsız ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına hız verilirken, farklı bölgelerde aramalar yoğunlaştırıldı. Özellikle Ege ve Güneydoğu bölgesinde büyük bir potansiyelin olduğu belirtilirken, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin’de petrol yatakları bulundu. Karada ve denizde arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor sürüyor.

İLK SONDAJ 1890’DA

Bugünkü Türkiye sınırları içinde ilk sondaj, 1890 yılında İskenderun Çengen’de açıldı. 1940 yılında ise Batman’da Raman kuyusunda petrol bulundu. 1934-1955 yılları arasında 100 bin metre sondaj yapılarak 95 arama yapıldı. 2022 yılında ise 191 arama çalışmasında 421 bin 408 metre sondaj yapıldı. 49 kuyuda petrol tespit edilirken 65 kuyuda üretim elde edildi.

HEDEF 100 BİN VARİL

İhtiyacının yaklaşık 7’de 1’ini üretebilen Türkiye’nin, yapılan keşifler ile üretim potansiyeli de arttı. Türkiye’de 1999 yılında 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi yapılırken 2022 yılında 3 milyon 583 bin 40 tona yükseldi. Değeri 80 milyar dolan olan Gabar’daki yeni keşifle birlikte üretimin 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkarılması planlanıyor. Böylece Türkiye’nin petrol üretimimin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

DENİZDE SİSMİK KARADA YÜZEY JEOLOJİSİ

Bu üretimlerin yanı sıra Adana, Kırklareli, Kilis, Manisa, Erzurum, Ankara, Sivas, Hakkâri, Şırnak, Gaziantep, Ordu ve Rize gibi petrol potansiyeli olabilecek lokasyonlarda da keşif çalışmaları devam ediyor. Karada yürütülen çalışmalarda sismik veri bulunmadığı için tespit yüzey jeolojisi ile yapılırken, denizde yürütülen çalışmalarda sismik veriler esas alınıyor.

Karadeniz’de müjde bekleniyor

Batı Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi sonrasında Orta ve Doğu Karadeniz’de petrol arama faaliyetlerine ağırlık verildi. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, sahada jeolojik etütleri yapıyor. Ordu ve Rize açıklarında keşif amaçlı yapılan sondajlardan da müjdenin gelmesi bekleniyor.







