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Ekonomi

YEKA’da yerli ekipmana öncelik

Yerli ve milli enerji politikası kapsamında enerji ekipmanlarının da ülke içerisinde üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) yarışmalarında yerli malı kullanımı karşılığında yer tahsis edilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye, cari açığın azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, yerli enerji teknolojisinin geliştirilmesi, temiz enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artırılması için farklı ölçeklerde ve Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde yeni projeleri hayata geçiriyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücü rüzgârda 11 bin 580 megavat, güneşte 10 bin 352, biyokütlede 2 bin 33, barajlı hidroelektrik santrallerinde 3 bin 282, akarsuda 8 bin 310, jeotermal enerjide 1691 megavata ulaştı. Bir yandan üretim günden güne yükseltilirken diğer taraftan da üretimde kullanılan ekipmanların yerlilik oranının artırılması için çalışılıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) yarışmalarında yerli malı kullanımı karşılığında yer tahsis edilecek.

AR-GE MERKEZLERİ KURULUYOR

Şu ana kadar toplam 2 bin 850 megavat rüzgâr ve 3 bin megavat güneş olmak üzere toplam 5 bin 850 megavat kapasiteli YEKA yarışması yapıldı. Yerliliği artırma noktasında, yarışmaları kazananlar tarafından entegre güneş modülü fabrikası ve rüzgâr türbini fabrikası ile güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojileri konusunda Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceği Ar-Ge merkezleri kuruldu. Türkiye’de 30’dan fazla güneş paneli üretim fabrikası ile yıllık 12 gigavat kapasitede panel üretimi gerçekleştiriliyor.




#Cari açık
#Enerji
#YEKA
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