YEKA’da yerli ekipmana öncelik

Türkiye, cari açığın azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, yerli enerji teknolojisinin geliştirilmesi, temiz enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artırılması için farklı ölçeklerde ve Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde yeni projeleri hayata geçiriyor. Yenilenebilir enerji kurulu gücü rüzgârda 11 bin 580 megavat, güneşte 10 bin 352, biyokütlede 2 bin 33, barajlı hidroelektrik santrallerinde 3 bin 282, akarsuda 8 bin 310, jeotermal enerjide 1691 megavata ulaştı. Bir yandan üretim günden güne yükseltilirken diğer taraftan da üretimde kullanılan ekipmanların yerlilik oranının artırılması için çalışılıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) yarışmalarında yerli malı kullanımı karşılığında yer tahsis edilecek.