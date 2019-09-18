Ekonomi Yelkenler boğazda şova hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yelkenler boğazda şova hazırlanıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu sene 28-29 Eylül’de düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Platinum Bosphorus Cup
Turkcell Platinum Bosphorus Cup

Yerli ve yabancı 800’e yakın yelkenci İstanbul Boğazı’nı rengarenk boyayacak. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, bu yıl 18’incisi düzenlenen organizasyonun bugüne kadar ülke tanıtımına katkısısın 28 milyon avroya dayandığını söyledi. Yiş, “Tüm yelkencilere şimdiden keyifli yarışlar dilerken, İstanbulluları da Boğaz’daki bu büyük şöleni izlemeye davet ediyorum. TURKSPORU’nun da en büyük destekçisi olarak, sporumuzun ileri gitmesi, spor yoluyla Türkiye’nin tanıtımının daha iyi yapılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bosphorus Cup, 29 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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