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Ekonomi

Yellen'dan Moody's'in kararına tepki: Amerikan ekonomisi güçlü ve güvenli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Moody's'in kredi notu görünümünü düşürme nedeni olarak gösterdiği, ABD'nin borçlarına ilişkin görüşüne katılmadığını söyledi.

11:14 - 14/11/2023 Salı
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Moody's 'in ülkenin Aaa kredi notu için negatif görünüme geçmesine katılmadığını belirterek, ABD ekonomisinin güçlü ve tahvil piyasasının ise hem güvenli hem de likit olduğunu söyledi.


Yellen, Pazartesi günü San Francisco'da maliye bakanları arasında yapılan bir günlük toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Amerikan ekonomisi temelde güçlü ve Hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor” dedi. Yellen ayrıca Moody's'in kararının "katılmadığım bir karar" olduğunu söyledi.

Yellen'ın yorumları, ABD'nin son en yüksek kredi notunu kaybetmekle tehdit edilmesinden üç gün sonra geldi. Moody's, Cuma günü ABD'nin kredi notunun görünümünü, büyük mali açıkları ve borç karşılanabilirliğindeki olumsuzluğu gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e düşürdü.


Moody's, Fitch Ratings'in son borç tavanı savaşının ardından Ağustos ayında ABD hükümetinin notunu düşürmesinden bu yana ABD için en yüksek notu alan üç ana değerlendiriciden yalnızca biri. S&P Global Ratings, 2011 yılındaki borç limiti krizinin ortasında ABD'nin en yüksek notunu geri aldı.





#Janet Yellen
#Moody's
#ABD ekonomisi
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