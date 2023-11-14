Yellen'dan Moody's'in kararına tepki: Amerikan ekonomisi güçlü ve güvenli

Yellen, Pazartesi günü San Francisco'da maliye bakanları arasında yapılan bir günlük toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Amerikan ekonomisi temelde güçlü ve Hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor” dedi. Yellen ayrıca Moody's'in kararının "katılmadığım bir karar" olduğunu söyledi.