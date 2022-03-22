Ekonomi Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziranda Ankarada yapılacak
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Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman ve nerede yapılacak?
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TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

Sınavlar, 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

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