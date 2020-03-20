Ekonomi Yeni 50 TL banknotlar 23 Martta tedavülde olacak Üzerindeki imzalar değişiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni 50 TL banknotlar 23 Mart'ta tedavülde olacak: Üzerindeki imzalar değişiyor

Merkez Bankası tarafından hazırlanan yeni tertip 50 TL banknotlar 23 Mart'tan itibaren tedavülde olacak. Yeni basılan 50 TL'deki imzaların değişeceği açıklanırken 100 TL ve 10 TL'lik banknotlar için daha sonra duyuru yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

50 TL'LİK BANKNOTLARDAKİ İMZALAR DEĞİŞİYOR

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili ilanında şöyle denildi:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotlar 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

  • Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’ya ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
  • Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

100 TL VE 10 TL'LER DAHA SONRA

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 ve 10 TL
banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

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