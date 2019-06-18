Ekonomi Yeni buluşlara G20den destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni buluşlara G20’den destek

Türkiye’nin G20 Zirvesi’nde önerdiği startup’lara destek konusu kabul gördü. Komiteden geçen startup desteğiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yeni buluşlarla, yeni fikirlerle enerjideki değişime ve dönüşüme büyük katkı sağlayacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Japonya’nın Nagano kenditnde gerçekleştirilen G20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısına katıldı. G20’de sadece 20 ülkenin olmadığına, davetli ülkeler ve uluslararası örgütlerin ve bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Dönmez, “Bu seneki ana tema ‘Enerjide Dönüşüm, İnovasyon ve Bunun Çevreye Etkileri.’ Enerjide dönüşüm aslında bugünün konusu değil, son 10 yıldır bu dönüşümün içerisindeyiz. Özellikle klasik yakıtlardan yenilenebilir, temiz enerji üretim kaynaklarına ciddi bir dönüşüm içerisinde tüm dünya. Çünkü çevre hepimizin ortak malı” diye konuştu.

Fatih Dönmez

1 MİLYAR İNSAN ELEKTRİĞE ERİŞEMİYOR

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde sorunlarını aştığını belirten Bakan Dönmez, “Dünyada hala elektriğe erişimi olmayan bir milyar civarında insan var. Bunların büyük bir kısmı maalesef Afrika ve Asya’da. Bu giderek azalıyor ama 7 milyarda 1 milyar az bir rakam değil. Türkiye’de tabii elektriğe erişimle alakalı bir sorunumuz yok. Doğal gazı da 81 ilimize götürdük” şeklinde konuştu.

  • STARTUPLARA DESTEK KABUL EDİLDİ

  • Dönmez, toplantıda “startup” konusun da gündeme geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:”Biz geçtiğimiz aylarda Türkiye’de startup firmalarını bir araya getirmiştik. Önemli de dönüşler almıştık. Startupların yeni buluşlarla, yeni fikirlerle enerjideki değişime ve dönüşüme büyük katkı sağlayabileceklerini ifade ettik. Bu tezimiz de burada kabul gördü ve ortak komitelerde bildirideki maddelerden bir tanesi startupların desteklenmesi olacak.”

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