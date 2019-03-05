Ekonomi Yeni Clio 5 görücüye çıktı
OTOMOTİV

Yeni Clio 5 görücüye çıktı

Renault, yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı yeni Clio 5’i görücüye çıkardı. Yeni Clio 5 için Busa’ya 181 milyon avro, Türkiye’deki yerel tedarikçiler için ise 125 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Clio 5
Clio 5

Yeni Clio 5, Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda tanıtıldı.

Yeni Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak görücüye çıktı. Fabrikanın konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, dünyanın merakla beklediği yeni Clio’yu tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi.

  • Yeni Clio’nun seri üretimine kısa bir süre sonra, Bursa Oyak Renault Fabrikası’nda başlayacaklarını belirten Aoun, söz konusu projenin üretiminde görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Clio 5 tanıtım.

Cilo 5’in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyleyen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault grubunun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio’nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa’da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon avroluk kısmı Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları’na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon avrosu da Türkiye’deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 mahalli tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault’a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine de katkı da bulunacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Clio 5 tanıtım.

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