Yeni Corolla satışa çıktı

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bu güne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen ‘Efsane Model’ Corolla, yeni özellikleriyle kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknolojisiyle sedan otomobillerin standartlarını yeniden belirliyor.

Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, Toyota’nın tüm dünyada giderek artan hibrit talebini, daha geniş çevreci modelleriyle karşılamaya devam ettiğini söyledi.

HİBRİT TEKNOLOJİSİNE DE YER VERİLDİ

Toyota’nın hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olduğunu belirten Kesimal, yeni Corolla’yla ilgili, “Yeni Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriliyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 hp güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.4 litre. Corolla aynı zamanda 132 beygirlik 1.6 litrelik benzinli motorla da satışa sunuluyor. Benzinli versiyonun ise tüketimi 5.7 litre… Hibrit versiyonda standart olarak; geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense, uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni yer alıyor” dedi.

Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal

95 BİN TL

Kesimal, yeni nesil Toyota Corolla’nın benzinli versiyonunun (hurda teşvikli olarak) 95 bin 700 TL’den, hibrit versiyonunun ise ÖTV teşviki sayesinde 137 bin 500 TL’den satışa sunulduğunu söyledi.

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