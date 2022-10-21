Yeni deniz karakol uçağı göreve başladı

Sipariş edilen diğer uçakların da kısa sürede envantere eklenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, \"P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır. Çarkçı Binbaşı Mehmet Fethi’nin torunları olarak 60’ıncı hava aracımızı hizmete almanın gururunu yaşamaktayız. Deniz karakol uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırmak için emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürlüğü ve Leonardo şirketi ve tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyorum\" diye konuştu.