Ekonomi Yeni ekonomi paketi Mecliste
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni ekonomi paketi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Varlık barışının 6 ay uzatılması için teklif veriyoruz. Paketin içinde şirketlerin borçlarının yapılandırılması konusu da var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın açıklamasında bulundu.

Açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş.

Yurt dışı çıkış harçları arttı

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için bir düzenleme getiriyoruz. Geçmiş dönemde İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan buna benzer bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacaktır.

Merkez Bankası'nda görev değişikliği

Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir."

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Yeni ekonomi paketi Meclis'te
OYNAT 05:17
Yeni ekonomi paketi Meclis'te
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı.


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