Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yeni emeklilik modeli geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni emeklilik modeli geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Yeni emeklilik modeli geliyor

Kamu emekliliği ve gönüllük esaslı bireysel emeklilik sisteminin ardından hem işveren hem de devletin desteklediği yeni bir emeklilik sistemi daha geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında uygulanmaya başlayacağını açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde BES'teki gibi önceden çıkma gibi bir durum olmayacağı da ifade edilirken, işverenden yapılacak kesinti oranı ise henüz belli değil. Çalışanların emeklilikte daha da rahat etmesi için hayata geçirilecek yeni model ile dünyadaki emeklilik sistemlerinin tamamı Türkiye'de de uygulanmaya başlamış olacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kamu emekliliği ve gönüllük esaslı bireysel emeklilik sisteminin ardından TES gündemde.
Kamu emekliliği ve gönüllük esaslı bireysel emeklilik sisteminin ardından TES gündemde.

Kabine toplantısının ardından ağırlıkla normalleşme sürecine yönelik atılacak adımlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasasını daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceklerinin altını çizerken yeni bir emeklilik modelinin de işaretini verdi.

Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış haklarının korunacağını ifade eden Erdoğan, tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesinin sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların emeklilikte daha da rahat edecekleri yeni modelde devletin de elini taşın altına koyacağını vurguladı.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” başlıklı pakette de yıl sonuna kadar kıdem tazminatı fonunun BES altyapısı ile entegrasyonu konusunda adımların atılacağına vurgu yapılmıştı.

2022'DE UYGULANACAK

2022'de yürürlüğe girmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), Bireysel Emeklilik Sistemi'in (BES) genişletilmiş hali olarak görülse de detaylar tam olarak belli değil. Bireysel emeklilik hizmeti sunan kurumlar ise yapılan açıklamalar ışığında yeni sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar paylaşıyor.

İŞVERENDEN DE KESİNTİ YAPILACAK

Çalışanların otomatik olarak katılım gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanın maaşından yüzde 3’ü oranında kesinti yapılırken, bu sistemde devlet katkısı dışında herhangi bir katkı bulunmuyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde ise devlet katkısının yanı sıra çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintilerin çalışanın hesabında aydan aya birikecek.

ORAN BELLİ DEĞİL

İşverenden ne kadar kesinti yapılacağının ise şu an için henüz belli olmadığının altı çizilirken devletin işverenlerin yükünü arttırmayacak bir çözüm bulma arayışında olduğuna dikkat çekiliyor.

ERKENDEN ÇIKIŞ YOK!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde BES'teki gibi önceden çıkma gibi bir durum olmayacağı da ifade ediliyor. Emeklilik yaşı gelene kadar sistemde kalma zorunluluğu bulunan yeni modelde emeklilik döneminde bu hakkını kullanmak isteyenlerin ise devlet ve işveren katkısının tamamını alabilecek.

  • Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ileri ki zamanlarda çalışanlara kademeli çıkış hakkının tanınması ihtimali de gündemde.

MAAŞA GÖRE KESİNTİ

Yeni emeklilik sistemine katılım için yaş sınırı da olacakken, yapılacak kesintilerle ilgili ise herkesin maaşına göre kesinti yapılacağının altı çiziliyor. Asgari ücret alan bir kişiden yapılan kesinti daha az, yüksek maaşlı birinden yapılan kesinti ise daha yüksek olacak.

YAŞ SINIRI DEĞİŞEBİLİR

Tüm kesintiler, çalışanın hesabında şeffaf bir şekilde birikecek ve emeklilik şirketleri bu birikimleri yönetecek. Belirli yaşın üzerinde olanlar ve emeklilik dönemine kısa bir süre kalanlar ise bu sisteme dahil edilmeyecek.

Öte yandan BES’te emeklilik yaşı 56 olsa da tamamlayıcı emeklilikte yaş sınırının değişmesi de gündeme gelebilecek.

ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

1) Kıdem tazminatında fonlu bir sisteme geçilecek ve kıdem tazminatı “tamamlayıcı emeklilik” ile entegre edilecek.

2) İşe yeni girenler ve belirli çalışma süresi olan kişiler, bu sisteme zorunlu olarak dahil edilecek.

3) İşverenden ve çalışandan yapılacak kesinti, her ay çalışanın emeklilik fon hesabına yatırılacak; kıdem ise işveren tarafından belirlenecek bir periyotla yine aynı hesaba aktarılacak.

4) Tamamlayıcı emeklilik sisteminde yapılacak devlet katkısı oranları netlik kazanacak.

5) Tüm fonların yatırım alanları mevzuat ile belirlenecek.

6) Çalışanlar, birikimleri ve kıdemleri ile ilgili tüm takip sürecini kendi hesaplarında izleyebilecek.

7) Kıdem tazminatının emeklilik yaşı gelince veya belirli yıllar çerçevesinde oransal bir tutar olarak alınabileceği bir sistem kurgulanacak.

8) Yeni sistemle beraber çalışan, ister 20 gün ister 10 sene çalışsın, işveren kıdem tazminatı fonuna çalışanın tazminatını yatırmak durumundadır. Böylelikle kıdem tazminatı çalışanın hesabında birikmiş olarak korunacak.

Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak
EKONOMİ
Erdoğan tarihi açıkladı telefonlar kitlendi: On binlerce çift düğün yapacak

Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!
EKONOMİ
Dünya peşinden koşuyor: Yerli solunum cihazına bir milyar dolarlık rekor sipariş!

Abone Ol Google News
Yeni emeklilik modeli geliyor

Yeni emeklilik modeli geliyor

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.
Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir

Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir

​Koronavirüs vaka sayısı artan kent için kritik uyarı.
Freni patlayan kamyon eve girdi

Freni patlayan kamyon eve girdi

​Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
İsrail'in sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Rahatlığın<br>bedeli ağır oluyor

Rahatlığın
bedeli ağır oluyor

​Doğum gününde koronavirüs hediye ettiler.
Ayasofya<br>sürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.
Kurban<br>detayları belli oldu

Kurban
detayları belli oldu

​Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak.
Heykeller<br>kaldırılmaya başlandı

Heykeller
kaldırılmaya başlandı

​Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor.
Uyarı kararı siyasi mi?

Uyarı kararı siyasi mi?

​Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı.
Parklarda buluştular

Parklarda buluştular

​Torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya gelen vatandaşlar karardan memnun.
Halay ve<br>horonsuz düğün

Halay ve
horonsuz düğün

​İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde uygulanacak tüm kurallar.
Atina uslanmıyor: Libya'ya giden gemimizin önünü kesmeye çalıştılar
Dünya

Atina uslanmıyor: Libya'ya giden gemimizin önünü kesmeye çalıştılar

Atina, Akdeniz’in doğusunda yine provokatif politikaya başladı. Yunan gemileri dün Libya’ya giden Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. İçinde Yunan askerleri bulunan helikopter de gemiye baskın hazırlığı yaptı. Türk savaş gemileri devreye girince Yunan askerleri uzaklaştı.
Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni düzenleme: Kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek
Gündem

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni düzenleme: Kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasanın ardından görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak. Çarşı ve mahalle bekçileri zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.
Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi
Gündem

Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi

Araştırma Şirketi Areda Survey, vatandaşlara Ayasofya’yı sordu. 2 bin 414 kişinin katıldığı ankette “Ayasofya cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mı?” sorusuna vatandaşların %73,3’ü “Evet” cevabı verdi. Katılımcıların %22,4’ü “Hayır”, %4,3’ü “Fikrim yok” karşılığını verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.