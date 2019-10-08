Yeni emeklilik sistemi geliyor

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Açıklama AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin soruları üzerine geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 3-4 model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Detaylarının paylaşılmadığı kampta, çalışmanın önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi. İstişare kampında, en çok soru da Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’a yöneltildi.

ENFLASYON TEK HANELİ RAKAM

Enflasyon konusuna da değinen Albayrak, enflasyondaki yüzde 7-8 kronik yapıyı bir türlü kıramadıklarını, 2020’den sora tek haneli enflasyonun devam edeceğini söylediği öğrenildi.

ALT GELİR GRUBUNU RAHATLACAK ADIMLAR

Toplantıda alt gelir gruplarını rahatlatacak, lüks tüketimi ise frenleyecek adımlar atılacağını da dile getiren Albayrak, işsizlik konusuna da değindi. Türkiye’de yılda yaklaşık 2 milyon gencin üniversiteden mezun olduğunu hatırlatan Albayrak, “İstihdam konusu ülkemiz için çok önemli” olduğu belirtti.