Yeni hedef 120 şube

Anadolu’nun her noktasına hizmet sunma amacında olan Vakıf Katılım, Balıkesir şube açılışını gerçekleştirdi. Kuruluşunun üzerinden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, şubeleşme çalışmaları sonucunda coğrafi olarak ülkenin önemli bir kısmını kapsar hale gelen Vakıf Katılım, Balıkesir’de bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler sunacak.

BU YILI 91 ŞUBE İLE KAPATIRIZ

Açılış töreninde konuşan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şu anda 89 şubeyle 42 ilde hizmet verdiklerini belirterek, “Ana hedefimiz bunu yaygınlaştırmak. Bu yılı 91 şubeyle kapatacağız. Önümüzdeki yıl da 100 şubeyi aşmayı planlıyoruz” dedi.

Vakıf Katılım’ın faizsiz bankacılık yaptığını ve ana hatları itibariyle bir KOBİ bankası olduğunu vurgulayan Göktaş, “O yüzden özünde hedefimiz KOBİ’leri desteklemek. Bunu yaparken de hükümetin yeni açıkladığı plan program dahilinde, teşvik edilen sektörlere, hükümetimizin açıkladığı programlara paralel firmalara pozitif ayrımcılık yaparak özellikle KOBİ segmentinde destekleme gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

İkram Göktaş

HEDEFİMİZ % 15’LİK PAZAR PAYI

Göktaş, bankanın pazar payının şu an için yüzde 6’lar seviyesinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hedefimiz, pazardan yüzde 15 pay almak. Kamunun gücüyle bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirme çabası içinde olacağız. Dünya üzerinde katılım bankacılığı yapılan ülkelere baktığınızda pazar payının yüzde 50’lere kadar çıktığı ülkeler var. Bu da aslında Türkiye’de yüzde 6 olan pazar payının yüzde 50’lere gidebileceğinin bir göstergesi. Zaman içinde inşallah bunları gerçekleştiriyor olacağız.”

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ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATIYORUZ

Göktaş, başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere pek çok alanda geliştirme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Göktaş, “Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl 120 şubeyi zorlarız

Katılım bankacılığının en hızlı büyüyen kurumu olduklarını ifade eden Genel Müdür Göktaş, şubeleşme çalışmalarına 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da devam edeceklerini vurguladı. Göktaş, şunları kaydetti: “Vakıf Katılım olarak büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda 2018 yılında 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 için hedefimiz ise şube sayısında 120’leri zorlamak.”

İlk dokuz ayda % 41 büyüdük

Bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 41’lik bir büyüme sergilediklerini anlatan Göktaş, “18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu” diye konuştu.