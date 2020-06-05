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Ekonomi Yeni istihdam kalkanı yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni istihdam kalkanı yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geniş kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Geniş kapsamlı bir paket için hazırlanıyoruz. Hedefimiz bütçe açığı değil istihdam.

Swap konusunda Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor.

Kamu bankalarının yeni ekonomik paketlerine konutla ilgili talep 15 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz.

İkinci çeyrekte de ekonomik olarak daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde. Biz de koordinasyon ve destek konusunda katkıda bulunuyoruz. İstikrar Kalkanı'ndan sonra İstihdam Kalkanı olarak ifade edebileceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz.

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