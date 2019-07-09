Yeni merkez Türkiye

Fuarcılıktaki büyümenin sektörlere ve şehir ekonomilerine katkılar sağladığını vurgulayan Ersözlü, “Türkiye’de 220’nin üzerinde fuar şirketi var. 46 farklı sektöre yönelik fuarlar hazırlanıyor” bilgisini paylaştı.

EN FAZLA TARIM FUARI YAPILIYOR

Türkiye’de en fazla fuarın tarımda yapıldığını, bunu inşaat, ısıtma, soğutma ve havalandırmanın takip ettiğini aktaran Ersözlü, kitap ve eğitim konularında da yoğun fuarlar düzenlendiğini dile getirdi. Ersözlü, Türkiye’de fuarcılığın merkezinin İstanbul olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Şu an Türkiye’nin dünya fuarcılık pazarından aldığı pay yüzde 1,5 fakat önümüzdeki 10 yılda daha yüksek oranlara ulaşacaktır. Türkiye’de fuarlar büyüyor, gelişiyor. Fuar alanları, yerleri, salonları, yatırımları gelişiyor. En fazla fuar düzenlenen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Türkiye çok önemli konularda fuarlar hazırlıyor. Mobilya, ev tekstili, plastik, metal işleme makineleri, tarım makineleri, mermer konularında Türkiye dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapıyor.”

İSTANBUL DUBAİ VE MOSKOVA’YI SOLLADI

Türkiye’nin fuarcılıktan aldığı payın yükselmeye başladığını vurgulayan Ersözlü, “Fuarcılık bizim bölgeye doğru kayıyor. Avrupa’daki fuarların payı düşmeye başladı. NAFTA ülkelerindeki (ABD, Meksika ve Kanada) dünya fuarcılık pazarındaki payı düşmeye başladı. MENA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) dediğimiz, içinde bulunduğumuz bölgede Türkiye’nin fuarcılıktan aldığı pay yükselmeye başladı” diye konuştu. Ersözlü, dünya fuarcılığında ilk 10 arasında yer alan Türkiye’deki organizasyonlara çok talep geldiğini belirterek, bu alanda İstanbul’un Dubai ve Moskova’yı geride bıraktığını söyledi.

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1 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Çin, Japonya ve Tayvan’ın da fuarcılıkta öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti: “NAFTA ülkelerinde ise öne çıkan ülke ABD. Bizim coğrafyaya geldiğimizde İstanbul’un rekabet ettiği iki şehir var. Bunlardan biri Rusya’dan Moskova ve diğeri ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai. Bu rekabette İstanbul öne geçmiş durumda. Turizm, konaklama tesisleri, lojistik, finansal, kültür, doğa ve güvenlik açısından Türkiye en önemli bölge halinde. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ülkenin önü açık. 2018 yılında Türkiye’de yapılan fuarlara 130 ülkeden 750 bin civarında ziyaretçi gelmiş, bu sayının 2019 sonunda 1 milyona yaklaşacağını umuyoruz. Önümüzdeki yıl da yüzde 20-25 büyüme hedefliyoruz.”