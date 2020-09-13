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Ekonomi Yeni müjdeler vereceğiz Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıyla heyecan yarattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yeni müjdeler vereceğiz: Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıyla heyecan yarattı ​​

Yeni müjdeler vereceğiz: Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıyla heyecan yarattı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, devam eden sondaj/arama çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. “Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır” diyen Dönmez, Yüzer Depolama-Gazlaştırma Gemisi’nin de yıl sonunda Türkiye’de olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji Bakanı Fatih Dönmez
Enerji Bakanı Fatih Dönmez

Bu yıl 739’uncusu gerçekleşen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik’in Söğüt ilçesinde ikinci günüde düzenlenen devlet töreniyle sona erdi. Şenlikler, korona- virüs salgını nedeniyle az katılım ve tedbirler kapsamında yapıldı. Törenlere katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarıyla ilgili yeni müjdelerin işareti verdi. Dönmez, “Karadeniz’den ve Doğu Akdeniz’den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır” dedi. Dönmez, Fransa’nın Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de kışkırtmasına tepki göstererek, “Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar” dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, törenin sonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar nBakanı Fatih Dönmez’e günün anısına bir plaket takdim etti.n

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FİLİZLENEN OSMANLI ÇINARI

Bileçik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 739’uncu gerçekleşen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri töreninde konuşan Bakan Dönmez, tarih önünde sorumluluklarının ağır olduğunu söyledi. Dönmez, “Geçmişte Şark Meselesi, azınlıklar bugün de Doğu Akdeniz bahane edilerek Türkiye’ye karşı atılan her adım aslında Türkiye’yi saf dışı bırakmak için kurulan tuzaklardan başka hiçbir şey değil. Biz bu tuzakları boza boza bugünlere geldik. Dünya tarihine dönüp baksak yüzyılları, ülkeleri, halkları kana, kaosa ve kargaşaya sürükleyenler hep kendileri oldu. İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz hay hay deyin. Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz. Artık o defterler kapandı” dedi.

KİMSE ATEŞLE OYNAMASIN

Batının “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” numarasını artık kimsenin yutmadığına dikkat çeken Bakan Fatih Dönmez, “Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini anladıkları ülkelerle ve liderleriyle; tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz’de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar. Doğu Akdeniz’de kimse ateşle oynamasın” diye konuştu.

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GELDİĞİNİZ GİBİ GİDERSİNİZ

Emperyalist Batılı ülkelerin kendi kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: “Olayı hukuk bağlamından çıkarıp siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi en iyi siz bilirsiniz. En zor zamanda dahi bu millet bağrından Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar çıkarır da sizin zilletinize asla boğun eğmez.”

Üçüncü katmandayız yeni müjdeler yakın

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz’deki Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinde artış yaşanabileceği mesajı verdi. Keşif yapılan ilk katmanın altında iki katman daha olduğu biliniyor. Yeni müjdelerin yakın olduğunu bildiren Dönmez şunları kaydetti: “Biz her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduk. Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz’de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız diyorlar. Allah’ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz’den ve Doğu Akdeniz’den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğal gaz üretimiydi. Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz. Şu anda (sondajda) yaklaşık 3 bin 500-4 bin metrelerdeyiz. 500-1000 metre arası bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin.”

Ertuğrul Gazi de geliyor

  • Türkiye’nin yeni FSRU gemisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ertuğrul Gazi isminin verildiğini de açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kaynak zengini ülke olmamamıza rağmen yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesisleriyle önemli bir doğal gaz depolama hacmi kazandırdık. Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye’nin yeni FSRU gemisi yıl sonunda inşallah Türkiye’de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize Ertuğrul Gazi ismini verdiler. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip. Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip” dedi.

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