Yeni müjdelere yelken açıyor

Türkiye’nin enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinde 1 yılı geride bıraktı. Türkiye’nin enerji filosunun son halkası Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularının ardından Akdeniz’de üçüncü sondaj noktası olan Akseki-1’de mesai yapacak. Gemi, Türkiye'ye teslim edilmesinin birinci yıl dönümünde yeni görev yerine uğurlandı.





ÜÇÜNCÜ GÖREV YERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 180 milyon dolara satın alarak geçen yıl envanterine geçirdiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, ilk görev yeri Doğu Akdeniz’deki Yörükler-1 kuyusuna 9 Ağustos 2022’de gitti. Buradaki sondaj çalışmalarını tamamlayan gemi, 5 Aralık 2022'de ise Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 Kuyusu’nda sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Gemi envantere katılmasının yıl dönümünde yeni bir görev için yola çıktı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Antalya açıklarındaki Akseki-1’de doğal gaz araması yapacak.





12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli bir görev üstlenen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye’nin en büyük ve en modern sondaj gemisi olarak öne çıkıyor. Gemi 230 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 60 bin ton ağırlığında. Yedinci nesil teknolojiyle donatılan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip. Gemi çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip.





ÜÇ GEMİ EŞLİK EDİYOR

Bölgede sondaj çalışması yapılmasına, jeolojik yapı, kaynağın derinliği ve lojistik incelemeler sonucunda karar verildi. Sondaj çalışması yapacak gemiye daha önceki görevinde eşlik eden Kutsi İlhan, Murat İlhan ve Hakan İlhan gemileri eşlik edecek. Türkiye; Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri olmak üzere toplam 6 gemi ile mavi vatanda petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma faaliyeti yürütüyor.



