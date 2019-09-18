Yeni rekor zamanı

Yeni pazarlara açılan mücevherciler emeklerinin karşılığını almaya başladı. Bir yandan ihracatta yeni rekorlar kırılırken bir yandan da sektör adına yapılan uluslararası toplantıların Türkiye’ye çekilmesi sağlandı. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, birliğin geçtiğimiz 8 ayda 2 milyar 800 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi. Kamar, “Geçen sene 4,4 milyon dolar ile ihracatta son zamanların rekorunu kırmıştık. Şu andaki göstergeler ise 4,4 milyar doları geçip, 1 yılda 6 milyar dolar hedefine doğru gittiğimizi gösteriyor. Son 8 aylık ihracat performansına baktığımızda Türk mücevher sektörünün ihracat performansı çok iyi gözüküyor” dedi.

ROADSHOWLAR SATIŞI ARTIRIYOR

Mustafa Kamar, geçen ay ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika'dan 150'ye yakın marka ile Miami'de bir araya geldiklerini ve gelecek bir yılda bu bölgeye 1 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.

İhracatı arttırmak için çok farklı operasyonlara imza atılması gerektiğinin altını çizen Kamar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hedefe ulaşmak için tüm satış yöntemlerini etkin kullanmaya özen gösteriyoruz. Ticaret heyeti gezileriyle mücevher pazarının kilit noktaları Miami, Vicenza, Hong Kong ve Dubai’ye yaptığımız fuarlar ve ziyaretler etkili oluyor. Büyük hacme sahip alıcı ülkelere roadshowlar da düzenliyoruz ve bu ülkelerdeki markaları Türkiye'de ağırlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz roadshowlar, ticari heyet gezileri ve katıldığımız fuarlar, 8 aylık tabloyu ortaya çıkardı.”

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SON ÇEYREKTE BİREBİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANACAK

İhracatımızı arttırmak için 1,5 yıldır çok farklı yollar izlediklerine de dikkat çeken Kamar, “B2B'nin şeklini değiştirdik ve yurt dışındaki alıcıları kendi ülkelerinde misafir ediyoruz” dedi. Gittikleri ülkelerde üçer gün boyunca büyük alıcılarla ilişki ve iletişim kurduklarını belirten Kamar, “Örneğin, eylül ayının hemen başında İtalya'nın Vicenza kentinde Türk mücevherlerini sergiledik. Yine eylül ayı sonunda Orta Asyalı ülkelerle bir araya gelmek amacıyla Hong Kong’daki mücevher fuarına katılacağız. Ardından Moskova'da bulunacağız. Yılın son çeyreğini Orta Doğulu ve Afrikalı alıcılarla bir araya gelmek amacıyla Dubai'ye gerçekleştireceğimiz ticaret heyeti ile sonlandıracağız” bilgisini verdi.

Mücevherin G20’si istanbul’a geliyor

Mustafa Kamar

Dünya mücevher piyasasında sözü geçen 41 ülkenin temsilcileri ekim ayının hemen başında İstanbul’da bir araya gelecek. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), 8. Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı’nı ilk kez İstanbul’da gerçekleştirecek. Kamar, ASEAN’ı mücevher sektörünün G20’si gibi gördüklerini söyledi. Dünyadaki bütün ihracatçı birlikleri başkanları ve yönetim kurulları iki gün sürecek bir konferansta misafir edilecek. Bu ülkeler dünya mücevher ihracatının yüzde 90’ını oluşturuyor. Bu konferansla dünyadaki mücevher ve altın ticaretimizi nasıl daha çok genişletebiliriz konuları ele alınacak.