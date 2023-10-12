Yeni Şafak'a Tüketici Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız" dedi. Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, ödüllerini takdim edecekleri bilinçli tüketicileri, resim ve karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencileri, özel sektör ve medya kuruluşu temsilcileri ile akademisyenleri tebrik etti.

EKONOMİK GEREKÇELERLE AÇIKLANAMAYACAK RAKAMLAR

Pandemi dönemi ve sonrasında geniş yelpazede verilen destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye dayalı bir ekonomi modeli uyguladık. Elbette tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Küresel sıkıntılara, tamamen tamahkarlıktan ve fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ortada ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamlar gördük" ifadelerini kullandı.

OTOMOTİVDE DENGELENME BAŞLADI

Attıkları kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Alınan tedbirler, kesilen cezalar ve diğer engellemeler sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Daha 1 ay öncesine kadar güya araç kıtlığından dolayı fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri hatta kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Aynı şekilde çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışlarını da yakın takibimize aldık. Denetimler sonucunda şayet burada da bir sorun, sıkıntı, fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Milletimizi haksız fiyat artışlarından, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden ve aldatıcı ticari uygulamalardan korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Mağduriyetleri önlemek önceliğimiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat törende yaptığı konuşmada, “Bakanlık olarak hedefimiz, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağduriyetine yol açmadan ve vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir” dedi. Bolat, bankacılık işlemleri, iletişim hizmetleri, elektrik, su, iletişim, doğal gaz abonelikleri ve internetten yapılan alışverişler gibi günlük hayatta vatandaşların en çok karşılaştıkları tüketici sözleşmelerini denetlediklerini, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilere yönelik olan ve olası haksız uygulamalar içine girmemeleri için tedbir aldıklarını ifade etti.







