Yeni sezonun moda trendleri İstanbul’da belirlendi

87 ülkede 40 bin kullanıcıya ulaşan, dünyanın lider trend öngörü firması İngiliz WGSN 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri – CBME Türkiye fuarı bünyesinde önemli bir seminere imza attı.

Sonbahar-Kış 20/21 çocuk modası trendlerinin aktarıldığı özel seminere, yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösterdi.

4 gün boyunca Kuzey Afrika, Orta Doğu, BDT ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ticari iş birliklerine imza atması, dünya moda otoritelerinin de çekmekte.

Bebek ve çocuk modasına ışık tutulan seminerde, tasarımlara etki eden renklerin etkili oluşunda günlük yaşamın, mevsimlerin ve beliren yeni zevklerin etkili olduğu aktarıldı. Yeni sezonda neo mint, doğa renkleri, soft moss ve metalik görünümlü renklerin tasarımcılara ilham kaynağı olması bekleniyor.

Z kuşağının beklentilerini yüksek

Etkinlikte konuşan WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü, "Bu sezon daha az ürün, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir renkler ön planda olacak. Z kuşağı inanılmaz derecede beklentileri yüksek bir kitle. En büyüğü on yaşında olan bu kuşağın ebeveynlerini y kuşağı oluşturuyor. Z kuşağı çocuklar kendi stillerini kendilerini belirmeyi çok seviyor. Bu durumda da ebeveynler kendi çocuklarına göre trendleri yakalayıp onların moda anlayışlarına göre hareket ediyor" dedi.

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