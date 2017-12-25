EkonomiYeni yılda 10 süper proje
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 yılında 10 yeni proje açıklanacak

Yeni yılda 10 süper proje!

Ekonomi muhabirleri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çok önemli istihdam teşvikleri getireceklerini söyleyerek, "Büyük proje teşviklerimiz uzun süredir çalışılıyor. Belli bir olgunluğa geldi ve 2018 yılı süper teşvikler dediğimiz proje tekliflerinin de hayata geçirildiği bir yıl olacak. Özellikle 70 milyar TL’lik bir büyüklükten bahsediyoruz. 10 civarında proje söz konusu" dedi.

Haber MerkeziIHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi muhabirleri ile kahvaltını basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 2017 yılında meydana gelen ekonomik gelişmeleri ve 2018 yılına yönelik bütçe ve yatırım planlarını paylaşan Yılmaz’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“4. çeyrekte yüzde 7 büyüme bekliyoruz”

Geçen yıl Orta Vadeli Program hazırlanırken 2017 yılı için 4,4 büyüme öngörülmüştü. Şu anda 4. çeyreği sıfır kabul etseniz dahi 5,5 rakamına ulaştığımızı gösteriyor. 4. Çeyrekle birlikte yüzde 7 civarında büyüme hızı bekliyoruz. İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 olarak yüksek bir rakama ulaştı. 4. Çeyrek ile ilgili öncü göstergelere baktığımızda büyüme performansının devam ettiğini görüyoruz. Ancak, 3. çeyrek kadar yüksek bir büyüme beklemiyoruz. Türkiye’nin, yüzde 7 gibi bir büyümeyle 2017 yılını kapatmasını öngörüyoruz.

2018 yılı Orta Vadeli Program hedefi 169 milyar dolar

  • İhracatımızda ciddi anlamda bir artış var. 2016 yılında 143 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. İhracatta bu yıl 156 milyar doları aşan bir ihracat hedefi vardı. Gerçekleşme bununda üzerinde olacak gibi görünüyor. Tarihi rekorumuz 158 milyar dolardı. Ona yakın veya onu aşan bir rakam bekliyoruz. Gelecek yılda bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Orta Vadeli Programımızda 169 milyar dolar gibi gelecek yıl için bir hedefimiz söz konusu.

Bütün sektörlere yaygın bir büyüme var. Turizmde bir toparlanma süreci yaşıyoruz, sanayide kapasite kullanım oranları arttı, tarım genel ortalamanın altında olsa da tarımda da yüzde 2,8 oranında bir büyüme var.
Bu büyüme istihdam dostu bir büyüme. ‘Büyüdükte ne oldu, hayatımıza yansımaları ne oldu?’ diye bir tartışma var. Bunun en güzel örneği istihdamdır. Eylül dönemi istihdam artış verileri 1 milyon 233 bin yeni istihdamdır. Katılım oranlarımızda yüksek bir artış olduğu için işsizlik tek haneli rakamlara düşmedi. Gelecek yıl bir taraftan büyüme, diğer taraftan da istihdam konularında güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğiz.

Yılda ortalama 1 milyon yeni istihdam

2018 yılına baktığımız zaman büyüme politikamızın yüzde 5,5 civarında gelişmesini görüyoruz. 2020’ye kadar yüzde 5,5 ortalama büyüme öngörümüz var. Bunu yine istihdam dostu gerçekleştirme amacımız var. Yılda ortalama 1 milyon yeni istihdam oluşturma hedefimiz var. 2020’ye kadar 3 milyonu aşan yeni bir istihdam hedefi söz konusu.

Kredi Garanti Fonu ile ilgili uygulamalar devam edecek

Önümüzdeki yıl Kredi Garanti Fonu daha nitelikli bir şekilde, ihracatı, imalat sanayini daha fazla destekleyecek bir anlayış içinde devam edecektir.

2018 yılında süper teşvikler geliyor

Çok önemli istihdam teşvikleri getiriyoruz. İş başında eğitim konusunda çok cömert teşviklerimiz var. Bilişim ve imalat sektörlerine yönelik daha ayrıcalıklı teşvikler getirmiş durumdayız. Büyük proje teşviklerimiz uzun süredir çalışılıyor. Belli bir olgunluğa geldi ve 2018 yılı süper teşvikler dediğimiz proje tekliflerinin de hayata geçirildiği bir yıl olacak. Özellikle ithalatın ikame edilmesinde, cari açığın düşürülmesinde büyük teşviklerin önemli bir etkisi olacak.

Özellikle 70 milyar TL’lik bir büyüklükten bahsediyoruz. 10 civarında proje söz konusu. Ama bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlardan bir kısmının yakın zamanda olgunlaşacağını tahmin ediyorum. Yeni yılda süper teşviklerle ilgili olumlu haberleri kamuoyumuz duymuş olacak ve Türkiye teşvik sistemi itibariyle yeni bir döneme girmiş olacak.

Ülkemizi belli risklere karşı sigortalayan, özellikle küçük işletmelerimizin daha emin bir ortamda çalışmalarını sağlayıcı düzenlemeler konusunda hazinemiz özellikle kur riskini azaltacak çalışmalar yürütüyor.

  • Geçmiş dönemde döviz borçlanmaları konusunda kısıtlamalar getirmiştik. Aynı mantık küçük işletmeler için de geçerli. Özellikle döviz geliri olmayan ve bu anlamda yüksek risk taşıyan işletmelerin borçlanmalarına sınırlar getiren bir yaklaşım söz konusu. Bir taraftan da bu borçları çeşitli yöntemlerle bu riskleri azaltıcı mekanizmalar söz konusu. Hazinemiz bu konularda çalışmalar yapıyor. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak ama temel yaklaşımımız, döviz kazancı olmayanların dövizle borçlanmasını sınırlamaktır. Çalışma belli bir olgunluğa geldi.

Bunlarla birlikte Orta Vadeli Program çerçevesinde bir trilyon doları aşan milli gelir hedefimiz var. 13 bin doları aşan kişi başı gelir hedefimiz var. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine adım atlamış olacak.

“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri”

Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” adı altında başlattığımız çalışma kapmasında bugüne kadar 17 ilimizi tamamladık. 81 ili birkaç ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Vatandaşı sürekli dinleyen, masa başında neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermeyen bir anlayışa sahibiz. Çalışma kapsamında, Organize Sanayi Bölgelerinin dolduğunu, bunların genişlemesi gerektiğini birçok ilimizde ortak bir mesele olarak tespit ettik. Bazı konularda yürüyen projelerde gecikmeler tespit ettik. Bunları ilgili kurumlarımıza aktardık.

“Yeşil Ekonomi”

“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” çalışmamızın yanında “Yeşil Ekonomi” çalışmamız da devam ediyor. Son dönemlerde geri dönüşüm sistemleri üzerinde yoğunlaştık. Ekonomideki atıkları ekonomiye kazandırma meselesi üzerinde çalışma yapıyoruz. Geri dönüşüm sistemlerini iyi geliştirebilirsek bir taraftan çevreyi korumuş olacağız, diğer taraftan da cari açığı azaltmış olacağız.

Adana'da beyzbol sopası satışı patladı
EKONOMİ
Adana'da beyzbol sopası satışı patladı

Taşeronda maaşlar artacak
EKONOMİ
Taşeronda maaşlar artacak

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



Hastalığı yüzünden ‘lanetli bebek’ diyorlar
Pakistanlı Asiya Manghrio, beyin zarındaki tümör sebebiyle acı çekiyor. Burnunun iki tenis topu kadar şişmesine sebep olan tümör, küçük kızın nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırıyor. 1,5 yaşındaki kız çocuğu Pakistan'da 'lanetli bebek' olarak anılıyor.
Kefenleri kar oldu: En acı destanımız Sarıkamış...
Tam 103 sene önce 78 bin askerimiz, Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmak için yürüyüşe geçti. Fakat çetin kış şartları dayanılacak gibi değildi. Açlık ve susuzlukla savaşan, üzerinde incecik kıyafetlerle artık soğuğa dayanamayan 60 bin 'kar kelebeği' Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içti.

Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye'nin iradesini dolarla satın alamazsınız!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs oylaması önce ABD Başkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi ile ilgili, "Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" dedi.
Hala bir sır gibi: Lockerbie Faciası
21 Aralık 1988 Çarşamba günü, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçak bombalanarak İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düştü. 259'u uçakta 11'i kasabada 270 kişinin hayatını kaybettiği olay hala bir sır gibi..


Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.
Gayrimenkul Sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası, projelerin herkesin ortak alabileceği küçük paylara bölünerek oluşturulan bir yatırım aracıdır. Bir daire alacak kadar birikimi olmayan fakat gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar böylelikle yatırıma ortak edilir.


“Ustasının öksüz yapısını sürdürecek kişi sensin!”
Gazeteci Abdurrahman Uzun, 'Sahibini Arayan Madalyon' filmi üzerinden etkileyici bir video hazırladı.
Suudi Arabistan İran'a 'animasyon'la savaş açtı!
ABD ile yakınlaşması ile dikkati çeken Suudi Arabistan, 'ılımlı İslam' çıkışıyla da epey ilgi çekmişti. Suudi Arabistan'da bir sivil toplum kuruluşu, yayınladığı bir animasyon ile 'İran'a savaş açtı.' Animasyon, bölgedeki krizin derinliğini de gözler önüne seriyor. İran'ın 'gerçek düşman' olarak gösterildiği videoya tepki büyük...


Bir Şarkı Bir Hikaye: Fuat Edip'in unutamadığı rüyası
Bir bahar akşamı, Çamlıca Lisesi'nin önünden yürürken karşılaştığı kız, bambaşka bir dünyaya götürür Fuat Edip'i...

KAPAT

YUKARI