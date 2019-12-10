Ekonomi Yeniden Afrika
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeniden Afrika

23,8 milyar dolara ulaşan Afrika ile dış ticaretimizde gidilecek daha çok yol olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin Afrika yılı olacağını söyledi. Pekcan, "Dünyada bu kadar korumacılık önlemleri ön plana çıkmışken, hedef pazarlarımız odaklı ve Afrika odaklı çalışma yapmamız, buraya yoğunlaşmamız gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı
Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi yıllara göre artış gösterse de, henüz istenilen seviyede değil. İş dünyasının ve hükümetin yeniden radara aldığı Afrika pazarına ilgi büyük. Her fırsatta ihracatçıların yanında olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin Afrika yılı olacağını söyledi. Afrika ülkeleri ile imzalanan STA'lara ilişkin detaylar veren Pekcan, Mısır, Tunus ve Mauritius ile STA'ların tamamlandığını bildirdi. Sudan'daki iç karışıklık nedeniyle onay sürecinin geciktiğini belirten Pekcan, Gana'da onay sürecini beklediklerini, Somali ve Seyşeller ile müzakere sürecinde olduklarını, Mozambik ve Moritanya ile tercihli ticaret anlaşması imzalayacaklarını anlattı.

DAHA GİDECEK YOLUMUZ VAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Bakan Pekcan, 2003-2018'i kapsayan dönemde Afrika ile toplam dış ticaretin 5,5 milyar dolardan 23,8 milyar dolara, ihracatın 2,1 milyar dolardan 14,4 milyar dolara çıktığı belirterek, ihracatın yüzde 579 arttığını söyledi. Gelinen noktada ihracat rakamının yeterli olmadığını ve gidilecek daha çok yol bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Dünyada bu kadar korumacılık önlemleri ön plana çıkmışken, hedef pazarlarımız odaklı ve Afrika odaklı çalışma yapmamız, buraya yoğunlaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Pekcan, Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yılın 11 ayında yüzde 7,7 artışla 22,9 milyar dolara çıktığını belirterek, 29 Ağustos itibarıyla açıkladıkları İhracat Ana Planı'nda hedef olarak seçtikleri ülkeler arasında Etiyopya, Fas, Güney Afrika ve Kenya gibi Afrika ülkelerinin bulunduğunu bildirdi.

LOJİSTİK MERKEZİ KURMAMIZ LAZIM

Ruhsar Pekcan, Afrika'ya verilen önem ve Afrika ile ticaretin gelişmesi için gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinerek, halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde büyükelçilikleri, 26 ülkede ticaret müşavirlikleri bulunduğunu anlattı. THY'nin Afrika'da 38 ülkeye uçtuğunu bildiren Pekcan, DEİK'in bu bölgede 45 ülkede iş konseyinin olmasının önemli bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Pekcan, Afrika'da 5 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (STA) bulunduğunu, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı korunması, 13 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına imza attıklarını söyledi. Pekcan, "Hedeflediğimiz noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi.

İKİLİ TİCARET İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİL

  • DEİK Başkanı Nail Olpak, Afrika bölgesinde 45 iş konseyleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: "İş konseylerimiz, Güney Sudan ile Afrika'da 45'e ulaştı. 54 ülkenin olduğu Afrika kıtası içerisinde son derece önemli bir organizasyonel yapımız olduğunu görüyoruz. 2020 yılı içerisinde Afrika'ya yönelik farklı faaliyetlerimiz var. Bunların içerisinde 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu önemli faaliyetlerimizden bir tanesi olacak. Afrika'da bugün elde ettiğimiz ikili ticaret, başladığı yere göre iyi bir noktaya gelmekle birlikte hala bizi, bakanlarımızı ve Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefleri karşılayacak noktada değil."

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