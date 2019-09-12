Ekonomi Yeniden Asya açılımı ticarete ilaç olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeniden Asya açılımı ticarete ilaç olacak

DEİK Asya Pasifik İş Konseyleri Başkanı Murat Kolbaşı, "Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye'ye Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımların artırılması ve Asyalı turistlerin çekilmesi, dış ticaret açığının bu kısmının (40 milyar dolar) giderilmesine katkı sağlayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, dış ticaret açığının 40 milyar dolarlık kısmının Asya Pasifik bölgesinden geldiğini belirterek, "Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye'ye Asya Pasifik bölgesinden gelen yatırımların artırılması ve Asyalı turistlerin ülkemize çekilmesi, dış ticaret açığının bu kısmının giderilmesine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

KUŞAK YOL POLİTİKASI İLE UYUMLU

  • Murat Kolbaşı
  • Murat Kolbaşı, Yeniden Asya Açılımı'nın Kuşak ve Yol inisiyatifi ile birebir örtüştüğünü ifade etti. Türkiye'nin geçen yıl Asya Pasifik bölgesindeki 17 ülke ile Hong Kong ve Tayvan'a gerçekleştirdiği ihracatın 10 milyar dolar, ithalatın ise 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Kuşak ve Yol inisiyatifinin Türkiye'de özellikle lojistik, gıda ve turizm sektörüne avantaj sağlayacağını vurgulayan Kolbaşı, dünya nüfusunun yüzde 65'ini, dünya ticaretinin ise yüzde 34'ünü kapsayan Kuşak ve Yol hattı üzerinde Türkiye'ye rakip olma potansiyeli bulunan birçok ülke olduğunu söyledi.

TÜRKİYE MERKEZ ÜLKE HEDEFİNE DOĞRU

Son dönemde Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Çin'in dünya ticaretindeki paylarını artırarak önemli seviyeye ulaştıklarını ifade eden Kolbaşı, şunları kaydetti: "Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesinde Singapur, Malezya ve Kore olmak üzere üç önemli ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. Özbekistan ve Kırgızistan gibi Avrasya ülkeleri ile iş birliğimiz mevcut. Asya kıtasında, Kuşak ve Yol güzergahı üzerinde yer alan tüm ülkelerle iş birliğimiz gelişecek. Ülkemiz, konumuyla Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına ürün dağıtımı açısından da merkez konumu üstlenecektir."

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