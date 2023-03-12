‘Yeniden inşa’ sürecine hazır

Enkaz, Arşiv.
Deprem bölgesinin yeniden inşası için, çimento, beton ve seramik sektörlerinin temsilcileri tam kapasite ile hazır olduklarını söylediler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya gelmişlerdi. Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda tedarik zincirinin oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı. Bu çerçevede 13 milyon ton çimento, 4 milyon ton demir, 28 milyon metrekare seramik ve 28 milyon ton betondan oluşan tedarik zinciri oluşturuldu.Bölgede yıkılan ve ağır hasarlı durumdaki 600 bin konutun ivedilikle yeniden inşa edilmesi için planlar yapıldı. Söz konusu konutların aynı anda inşa edilmesi için ciddi bir ekipman, kalıp, işçi, inşaat malzemesi gerekiyor. Yeni Şafak'a konuşan sektör temsilcileri hazırlıklarının tam olduğunu belirterek, şunları söyledi: