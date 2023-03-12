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Ekonomi

‘Yeniden inşa’ sürecine hazır

Deprem bölgesinde 600 bin konutun inşası için tedarik zinciri oluşturuldu. Beton, çimento ve seramik sektörünün temsilcileri, üretimde sorun olmadığını ve zorda olan vatandaşların yuvalarına kavuşmaları için bütün fedakarlıkları yapacaklarını söyledi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Enkaz, Arşiv.

Enkaz, Arşiv.

Deprem bölgesinin yeniden inşası için, çimento, beton ve seramik sektörlerinin temsilcileri tam kapasite ile hazır olduklarını söylediler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya gelmişlerdi. Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda tedarik zincirinin oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar masaya yatırıldı. Bu çerçevede 13 milyon ton çimento, 4 milyon ton demir, 28 milyon metrekare seramik ve 28 milyon ton betondan oluşan tedarik zinciri oluşturuldu.Bölgede yıkılan ve ağır hasarlı durumdaki 600 bin konutun ivedilikle yeniden inşa edilmesi için planlar yapıldı. Söz konusu konutların aynı anda inşa edilmesi için ciddi bir ekipman, kalıp, işçi, inşaat malzemesi gerekiyor. Yeni Şafak'a konuşan sektör temsilcileri hazırlıklarının tam olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Yavuz Işık.

100 MİLYON TON AGREGAYA İHTİYAÇ VAR

Hazır Betoncular Birliği Başkanı Yavuz Işık:
“Bu 11 vilayete yakın 11 çimento fabrikası bulunuyor. Bunlarda sorun olsa bile, Ege, Trakya, Marmara ve Karadeniz’de tesislerimiz var. Çok acil durumlarda bu tesislerden ekip, ekipman gönderilebilir. Agrega konusu önemli. 517 bin konutun yaklaşık olarak 35 milyon metreküp civarında betonu var. Bu da 70 milyon ton, altyapı ve diğer ihtiyaçlar ile birlikte 100 milyon tona kadar çıkabilecek bir agrega ihtiyacı anlamına geliyor. Betona uygun agrega tedarik etmeniz lazım. Bu konuda bakanımıza bilgilerimi aktardım.”
Erdem Çenesiz.

SERAMİK SEKTÖRÜ ÜRÜN FİYATLARINI SABİTLEYECEK

Çimento Cam Seramik Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz
, deprem bölgesindeki seramik tesislerinde büyük hasar olmadığını belirterek, "Çalışanların göç etmesi ile ilgili bir takım sorunlar var. Bunu da üreticiler çözecek. Seramik sektörü olarak deprem bölgesinde ürün fiyatlarını sabitleyeceğiz. Kapasitemizin yüzde 5’i kadar deprem bölgesi konutları için talep gelecek. Bu piyasayı değiştirecek bir talep miktarı değil. Bütün seramik üreticilerinde kapasite artışı söz konusu. Kesinlikle seramik ürünlerinde bir sorun olmayacak" şeklinde konuştu.
Fatih Yücelik.

ÜRETİMDE BİR SIKINTIMIZ YOK

Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik
, Türkiye'de 77 çimento fabrikasının olduğunu hatırlatarak, "Bu fabrikalar toplam 118 milyon ton kapasiteyle faaliyet gösteriyor. 2022 rakamları henüz kesinleşmese de yıl sonu itibariyle üretim miktarının yaklaşık 74 milyon ton olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla fabrikalarımızın yeterli olduğunu belirtmek isterim. Bölgede faaliyet gösteren 10 çimento fabrikamız, yürütülecek iskân çalışmaları için çimento sağlayabilecek durumdadır. Tüm üyelerimizle birlikte, bölge için gereken ihtiyaçları sağlamak için bir program hazırlıyoruz. İstanbul'daki yapı stoku incelendiğinde 1 milyon 500 bin konutun dönüşmesi için yaklaşık 30 milyon ton çimento gerekiyor. Bu 5 aylık üretimine tekabül ediyor. İstanbul’da da kentsel dönüşüm faaliyetleri sürecek" dedi.


#Deprem
#Ticaret Bakanı Mehmet Muş
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
1 saat önce
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‘Yeniden inşa’ sürecine hazır
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