‘Yeniden inşa’ sürecine hazır

Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik

, Türkiye'de 77 çimento fabrikasının olduğunu hatırlatarak, "Bu fabrikalar toplam 118 milyon ton kapasiteyle faaliyet gösteriyor. 2022 rakamları henüz kesinleşmese de yıl sonu itibariyle üretim miktarının yaklaşık 74 milyon ton olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla fabrikalarımızın yeterli olduğunu belirtmek isterim. Bölgede faaliyet gösteren 10 çimento fabrikamız, yürütülecek iskân çalışmaları için çimento sağlayabilecek durumdadır. Tüm üyelerimizle birlikte, bölge için gereken ihtiyaçları sağlamak için bir program hazırlıyoruz. İstanbul'daki yapı stoku incelendiğinde 1 milyon 500 bin konutun dönüşmesi için yaklaşık 30 milyon ton çimento gerekiyor. Bu 5 aylık üretimine tekabül ediyor. İstanbul’da da kentsel dönüşüm faaliyetleri sürecek" dedi.