Yenilemeye teşvik geliyor

Tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için yeni eylem planları oluşturuldu. Bunlardan birisi de “Traktörlerin ve Biçerdöverlerin Enerji Verimlileri ile Yenilenmesinin Özendirilmesi” olarak belirlendi. Sorumlu kuruluş Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ilgili kuruluşlar arasında yer aldı. Söz konusu plan kapsamında mevcut traktör ve biçerdöver filosunun daha verimlileri ile değişimi için bir destek mekanizması tanımlanacak, gerekli mevzuat düzenlemesi değerlendirilecek. Destek mekanizmasının hurda teşviki, faiz desteği gibi desteklerle yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Traktör için 20 yaş, biçerdöver için 10 yaş üzerindekilerinin yüksek verimlileri ile değiştirilmesi desteklenecek.

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Ortak traktör kullanımı özendirilecek

Ayrıca ortak traktör ve biçerdöver kullanımı özendirilerek, traktör ve biçerdöverlere yönelik enerji verimliliği desteğinin etkisi artırılacak.