Ekonomi Yenilenebilir enerjide Avrupayı solladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenilenebilir enerjide Avrupa’yı solladık

Yenilenebilir enerjide kurulu gücünü arttıran Türkiye, Avrupa’da üçüncü sırada. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, “İspanya, Fransa ve diğerlerinin önündeyiz. Bu muazzam bir şey” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rüzgar türbinleri
Rüzgar türbinleri

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjideki kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu söyledi. Bu durumun muazzam bir şey olduğunu belirten Birol, “Almanya ve İngiltere’nin hemen arkasındaki Türkiye, başından beri bu konuya çok fazla ilgi gösteren İspanya, Fransa ve diğerlerinin de önünde. Bu çok güzel bir başarı ama potansiyelimiz son derece yüksek” dedi.

Fatih Birol

Rüzgar ve güneş yarışı hızlandı

Birol, teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde yaptığı konuşmada, bugün dünyada hiçbir ülkenin izole bir enerji adası olmadığını ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunu da aktardı. Panelde yenilenebilir enerjinin tüm dünyada çok hızlı büyüdüğüne de işaret edildi. Birol, “Yenilenebilir enerji devriminin başladığı yer Avrupa. Ama şu andaki lider Çin. Avrupa'da başlamasının nedeni ise yenilenebilir enerjinin iklim değişikliğine karşı ciddi bir koz olması. Bu konuda ciddi sübvansiyonlar var. Bu sübvansiyonlar sayesinde yenilenebilir enerjinin kullanımı artınca, maliyetler de düştü. Şu anda birçok yenilenebilir enerji kaynağı devlet sübvansiyonuna gerek olmadan diğer kaynaklar ile yarışabilir hale geldi. Özellikle de rüzgar ve güneş” bilgisini verdi. Birol, doğal gaz için 2018'in altın bir yıl olduğunu, Çin'in bu sektöre ivme kazandıran gelişmesinin özellikle şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmayı hedeflemesinden kaynaklandığını da aktardı.

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Kaynaklar sınırsız değil

STM ThinkTech Genel Müdürü Murat İkinci ise enerji kavramının özellikle sanayi devrimi sonrasında dünyanın genelini ilgilendiren en önemli hususlardan birisi olduğunu söyledi. İkinci, “Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve özellikle ülkelerin enerjiye olan taleplerinin devamlı artış göstermesi, konuyu dünya gündeminde üst sıralara taşıdı. Yakın zamanda ve günümüzde yaşanan çatışmaların, uluslararası alandaki savaşların bir çoğunun temelinde aslında enerji unsurunu görüyor olmamız bu olguyu desteklemekte” dedi.

  • İstanbul’da nükleer enerji toplantısı
  • Birol, nükleer enerji alanında ise bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İstanbul’da bir basın toplantısı yapacaklarını ifade etti. Birol, “Fukuşima kazası ile birlikte nükleer enerjide dünya üretiminde düşüş görmeye başladık. Ama geçen yıl itibarıyla ilk defa 2018 yılında, dünyadaki nükleer enerji üretimi Fukuşima seviyesine tekrar geldi. Burada yine başı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin açtığı santraller çekiyor. Ama en öncelikli konu enerji verimliliği. Daha sürdürülebilir bir enerji sistemini çevre açısından, enerji güvenliği açısından sağlamak için dünyadaki enerji verimliliğinin her yıl yüzde 3 oranında iyileştirilmesi, gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama rakamlara baktığımızda maalesef dünyadaki enerji verimliliğindeki iyileşme beklentilerin son derece altında” diye konuştu.

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