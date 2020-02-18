Ekonomi Yenilenebilirde Türkiye öncü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenilenebilirde Türkiye öncü

GE Yenilenebilir Enerji-Rüzgar Enerjisi Orta Doğu Üst Yöneticisi Al Moneef, yenilenebilir enerjideki gelişmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da en iyi örneklerin Türkiye ve Fas olduğuna işaret etti. Moneef, bu iki ülkenin bölgelerinde öncü konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

GE Yenilenebilir Enerji-Rüzgar Enerjisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Üst Yöneticisi Manar Al Moneef, temiz enerji kullanımının dünyada giderek daha fazla yaygınlaşmaya başladığını belirterek, "Yenilenebilir enerjideki gelişmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da en iyi örnekler Türkiye ve Fas. Bu iki ülke bölgelerinde öncü konumda bulunuyor" dedi. Yenilenebilir enerjide teknolojinin gelişmesiyle artık sadece enerjide ithalata bağımlı ülkelerin değil, petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerin de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya başladığını ifade eden Al Moneef, dünyada temiz enerji kaynaklarına yönelimin giderek arttığını söyledi.

ÖNCÜ ÜLKELER AVANTAJLI

Fas'ın elektrik üretiminin yüzde 97'sini fosil kaynaklardan karşıladığını anlatan Al Moneef, şöyle konuştu: "Aralarında petrol üreticisi ve ihracatçısı olan ülkelerin de bulunduğu bölgede artık 'yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması anlamlı mı?' sorusundan ziyade, yenilenebilirlerin ne kadar hızlı yaygınlaşacağı sorusu soruluyor. Öncü ülkeler her zaman daha avantajlı, Türkiye de bu ülkelerden biri.”

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  • Yenilenebilirde teşvik sistemi ve fiyatların düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Moneef, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de programda, tarife garantisi sonrası yeni planlarından bahsetti. Dolayısıyla yenilenebilirdeki gelişimin daha da hızlanacağını düşünüyorum" diye konuştu. Al Moneef, 2017'de LM Wind Power adlı şirketle İzmir'de rüzgar sektöründe faaliyete başladıklarını belirterek, "Bugün fabrikada çalışanların yüzde 24'ü kadın ve toplam 560 çalışanla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

DOĞRU İŞ GÜCÜ TEDARİKÇİSİYİZ

GE Yenilenebilir Enerji-Rüzgar Enerjisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Üst Yöneticisi Manar Al Moneef
  • Fabrikada üretilen rüzgar türbin kanatlarının Avustralya ve Avrupa'ya ihraç edildiğini kaydeden Al Moneef, "Fabrikamızı büyütme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu, GE'nin Türkiye'de üretim yapma kararının ne kadar doğru olduğunun net bir göstergesi. Türkiye'de hem fiyat olarak rekabetçi bir ortama, hem de kaliteli üretim için doğru iş gücü ve tedarikçiye sahibiz" diye konuştu. Al Moneef, deniz üstü rüzgar enerji teknolojisinde de GE'nin dünya lideri olduğunu ve Türkiye'de kurulması planlanan ilk deniz üstü rüzgar santrali projesiyle de ilgilendiklerini kaydetti.

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