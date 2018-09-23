Ekonomi YEP turizmi de canlandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YEP turizmi de canlandıracak

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili turizm planları hayata geçirilecek, bu ülkelerle olan turizm ilişkileri canlandırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için turizmde önemli bir potansiyel oluşturuyor.
Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için turizmde önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP, cari işlemler açığını sürdürülebilir bir seviyeye indirme hedefiyle turizm sektöründe uygulanacak politika ve tedbirleri de ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilmesi planlanıyor. Söz konusu Uzak Doğu ülkeleri Türkiye için turizmde önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Firuz Bağlıkaya

YÜZDE 72 ARTIŞ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artışla 438 bin 83'e ulaştı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, YEP'te turizm sektörüne yönelik politika ve tedbirlerin bulunmasının sektör temsilcilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bağlıkaya, YEP ile turizmcilere bir misyon yüklendiğini belirterek, "Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin'in 2017'de turizm harcamaları 325 milyar dolara ulaşmış, bunlar çok yüksek segmentte turist gönderen ülkeler” dedi.

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