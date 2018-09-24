Ekonomi YEPten ihracata yeni bakış açısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​YEP’ten ihracata yeni bakış açısı - Ekonomi haberleri

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomik Program hedefleri kapsamında oluşturulacak İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine gidileceğini ve mevcut pazarlarda derinleşme sağlanacağını söyledi. Pekcan, ihracat içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracaklarını da belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci toplantısını İstanbul’da yapan Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Yeni Ekonomi Programı ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Eximbank’ın imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin yapılan çalışmalar ile özel sektör talepleri de ele alındı.
İkinci toplantısını İstanbul’da yapan Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Yeni Ekonomi Programı ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Eximbank’ın imkanlarının güçlendirilmesi, e-ticaret ve dijitalleşmeye ilişkin yapılan çalışmalar ile özel sektör talepleri de ele alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanmasının amaçlandığını anlatan Pekcan, sürdürülebilir büyümeye yönelik ekonomik değişim hedefine dikkat çekti.

İHRACATLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Pekcan, Türkiye ekonomisinin, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 6,2 büyüdüğünü anımsatarak, yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyümeye net ihracatın katkı verdiğini, ilerleyen süreçte ekonomideki dengelenmenin kontrollü bir şekilde devam ettirilmesiyle sürdürülebilir, hedeflerle uyumlu bir büyüme patikasına ulaşılacağını belirtti ve ihracatın büyümeye destek vermeye devam edeceğine işaret etti.

YENİ PLANDA NELER VAR?

Dış ticaret açığının büyük bir kısmını oluşturan ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerindeki yatırımlara öncelik verilip, cari açığın azalmasına katkı sağlanacağının altını çizen Pekcan, şunları kaydetti: "Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız.”

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