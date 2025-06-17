Yerel yönetimlere 'yerli' tepki

Şekib Avdagiç, İTO’nun girişimcilere ve yeni fikirlere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni (BTM) Atatürk Havalimanı’nda planlanan teknoloji merkezine taşımak için de Bakan Kacır ile bir görüşme yaptı. Taleplerinin olumlu karşılandığını aktaran Avdagiç, "BTM'de 4 bin metrekarede adeta sıkıştık. Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarının 200 bin metrekaresi Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü olarak devreye girecek. Biz de bakanımıza arz ettik ki burada öncü olalım. 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik. 'Hemen bavulumuzu hazırlayıp taşınabiliriz' diye söyledik. Sayın Bakanımız BTM için yer talebimize ilişkin müjdeyi verdi. Bu bize büyük bir katkı verecek" dedi.