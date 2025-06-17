Yerel yönetimlere 'yerli' tepki

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi olmamıza rağmen bazı yerel yönetimlerin 'yerli' tercihinde çok net ayak sürüdüğünü kaydetti. Avdagiç, "Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, "Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz" dedi. İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Avdagiç, İstanbul iş dünyasının beklentilerini geçen hafta İTO Meclis Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a iletti.
ŞAM VE HALEP'E YATIRIM PLANI
Suriye’de şu anda barış döneminin gündeme geldiğine değinen Avdagiç, "Yönetim Kurulu'ndan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye’de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz Şam’ın yanı sıra Türkiye’ye coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep’i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
SANAYİCİLERE TEŞVİK TALEBİ
İş dünyasının İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına "terzi usulü" destek verilmesi konusundaki beklentilerini dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti: "İstanbul’daki sanayinin İstanbul’dan atılması gerektiği konusunda, biz o noktada değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği desteğe teşekkür ederiz. Bir istirhamımız var; İstanbul’la ilgili hiçbir teşvikimiz yok. Sadece savunma sanayiinde yatırım yaparsa, teşvik var. Bizim sadece çok sınırlı ve özel bir konuda, İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var. Diyoruz ki sınırlı bir teşvik sadece yeni nesil teknoloji yatırımları, çevreye duyarlılığı artıracak kapsamlar konusunda yapacakları yenileme, geliştirme çalışmaları için sağlansın."
MİLLİ ALIMLAR UYGULANSIN
İTO Başkanı Avdagiç, kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, milli ve yerli alımların kesin şekilde uygulanması gerektiğini bildirdi. Hâlâ bazı yerel yönetimlerin çok net ayak sürüdüğünü aktaran Avdagiç, "Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üretici ülkesi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıya olduğumuzu gördüğümüz zaman gerçekten üzüntü duyuyoruz. Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.
BTM Atatürk Havalimanı'na taşınıyor
- Şekib Avdagiç, İTO’nun girişimcilere ve yeni fikirlere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni (BTM) Atatürk Havalimanı’nda planlanan teknoloji merkezine taşımak için de Bakan Kacır ile bir görüşme yaptı. Taleplerinin olumlu karşılandığını aktaran Avdagiç, "BTM'de 4 bin metrekarede adeta sıkıştık. Atatürk Havalimanı’nın terminal binalarının 200 bin metrekaresi Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü olarak devreye girecek. Biz de bakanımıza arz ettik ki burada öncü olalım. 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik. 'Hemen bavulumuzu hazırlayıp taşınabiliriz' diye söyledik. Sayın Bakanımız BTM için yer talebimize ilişkin müjdeyi verdi. Bu bize büyük bir katkı verecek" dedi.