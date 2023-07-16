'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin önemli bilgiler verdi.





"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor ❗️



Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.



Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde… pic.twitter.com/21nTaA6k1r — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 16, 2023





Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler” dedi.





İşte 8 soruda merak edilenler;

Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular nereden yapılacak?

Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesine başvurularına ilişkin, “Vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler." dedi. Peki Yerinde Dönüşüm Projesi şartları neler, kimler yararlanacak? Yerinde Dönüşüm hangi illerde var? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.





Yerinde Dönüşüm projesinin amacı nedir?

Depremden etkilenen şehirlerimizin yaşanmışlıklarını ve kültürünü koruyarak şehirlerimizi güvenli ve hızlı bir şekilde ayağa kaldırmaktır.

Yerinde dönüşüm projesinin kırmızı çizgileri nelerdir?

Fay hatlarının /kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.





Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaştırmaya izin verilmeyecek.





Dere yataklarında imara izin verilmeyecek.

Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını kendileri yapabilecek mi?

Yerinde Dönüşüm projesi ile vatandaşlarımız, Bakanlığımızca belirlenen standartlar çerçevesinde ve tüm aşamaları Bakanlığımız denetimlerinde olacak şekilde kendi yapılarının yerinde dönüşümünü gerçekleştirebilecek.





Yerinde Dönüşüm projesinde yapısını kendi yapmak isteyenlere destek verilecek mi?

Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek.





Yerinde Dönüşüm projesinde kredi ödemeleri nasıl olacak?

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.





Yerinde Dönüşüm projesinden kimler, hangi koşullarda yararlanabilecek?

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek.





Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.





Yerinde Dönüşüm projesinde vatandaşların mağduriyet yaşaması nasıl önlenecek?

Müteahhitler ve arsa sahiplerinin destek olmak için Bakanlığımızca tip sözleşmeler hazırlanacak.





Yerinde Dönüşüm projesine başvurular ne zaman başlayacak?

Vatandaşlar 17 Temmuz’dan itibaren projeye başvuru yapabilecekler.







