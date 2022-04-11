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Ekonomi Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada

Eskişehir’de faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yerli imkanlarla 'Kanatlı' adı verilen bisküvilik buğday çeşidi geliştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli bisküvilik buğday iki yıl içinde tarlada
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Eskişehir’de faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce yerli imkanlarla 'Kanatlı' adı verilen bisküvilik buğday çeşidi geliştirildi. Enstitünün 18 yıllık çalışmasıyla elde edilen 'Kanatlı' buğdayının 2023-2024 tarım takviminde tarlalarda olması hedefleniyor.

EKMEKTE DE KULLANILABİLECEK

Enstitünün Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kanatlı’nın petit beurre ve bebe bisküvilerinde kullanımının uygun olduğunu gördüklerini kaydetti. Belen, "Kanatlı buğdadayımız ekmek üretiminde de kullanılabilecek. Buğday'a Eskişehir'e katkıları büyük olan, bisküvi konusunda kentimizi bir marka haline getiren ve sektörün kurucularından rahmetli Firuz Kanatlı'ya ithafen 'Kanatlı' ismini verdik” dedi.

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