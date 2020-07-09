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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli imkanlarla üretildi: Buğday tohumu ’kirve’

Yerli buğday tohumu ’kirve’ görücüye çıktı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak buğday tohumu geliştirildi. ’Kirve’ ismiyle tescil ettirilen buğdaylık tohumun yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit olduğunun altı çizilirken, hastalıklara da karşı dayanıklı bir yapısı olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi İHA
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen buğday tohumu 'Kirve'.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen buğday tohumu 'Kirve'.

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen ’Tarla Günü’nde tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen ’kirve’ isimli ekmeklik buğday çeşidi tanıtıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ’kirve’ ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirildi. Kirve, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bafra Deneme İstasyonunda düzenlen tarla günü ile tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kendi sorumluluk alanında yürüttüğü ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler geliştirerek ülke ekonomisine olan katkıda önemli bir paydaş oluyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Orhan Bayramoğlu, Dr. Cemal Şermet ve Yavuz Balmuk tarafından yürütülen ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve 1 yemlik arpa çeşidi tescil ettirildi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 binli yılların başlarında geliştirilen Özcan, Sakin ve Canik2003 ekmeklik buğday çeşitleri de yıllarca bölge çiftçileri tarafından ekilerek üretimde yer aldı.

’Tarla Günü’nde tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen ’kirve’ isimli ekmeklik buğday çeşidi tanıtıldı.

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Yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit

Enstitüde son olarak ise 2020 yılında ’kirve’ ismiyle yeni bir yerli ve milli ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirildi. ’Kirve’ ekmeklik buğday çeşidi yapılan tarla gününde tanıtıldı. Kirve, yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit. Yazlık karakterli ve kılçıklı bir yapıya sahip. Beyaz başaklı ve beyaz dane renginde olan Kirve’nin taneleri iri ve camsı özellikte. Yüksek hektolitre ağırlığı, un verimi, saman verimi, protein oranı ve SDS sedimantasyon değeri ile dikkat çeken kirve ekmeklik buğday pas hastalıklarına (Sarı pas, kara pas ve kahverengi pas), küllemeye ve yatmaya karşı dayanıklı durumda.

Kirve çeşidi, sahil Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için öneriliyor.

"Uzun süre emek verilerek üretildi"

Tarla gününde konuşan Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "Tarım gerçekten hafife alınmayacak ikinci plana atılmayacak bir sektördür. Bu pandemi sürecinde en alt kademeden en üst kademeye kadar ilgililer tarafından dile getirildi ve önemi anlaşıldı. İhracatın son yıllarda yaklaşık bir milyar dolar seviyesine çıkması neticesinde dış satım şartıyla buğday ithalatı yanlış aksettiriliyor. Ülkemizin kendi kendine yetmediği noktasında. Bir tane arpa çeşidimiz 6 adet tane de buğday çeşidimiz olmak üzere inşallah ’kirve’nin önce kendi bölgemizdeki çiftçilere daha sonra yetiştirme şartlarının uygun olduğu yerlerde çiftçimizle buluşur. Tabii, buğday çeşidi uzun süreler emek harcanarak geliştirilen çeşitlerdir" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve 1 yemlik arpa çeşidi tescil ettirildi.

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"Pandemi süreci içerisinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük"

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü çiftçimizin önündeki belirsizlikleri yapmış oldukları araştırmalar ile çiftçiye destek oluyorlar. Yapmış oldukları çalışmalar ile çiftçinin geleceğe daha umutlu bakmasını daha rahat olmalarını belirsizlikleri ortadan kaldırarak daha sosyal refah içerisinde yaşamalarını sağlıyorlar. Özellikle buğday; Anadolu için insanlık için çok önemlidir. Tarihe baktığımız zaman, edebiyatımıza baktığımız zaman hep kıtlıklar dönemi buğday ile özdeşlemiştir. Buğday temel gıda maddemizdir. Hastalıklara daha dayanıklı mevcut bulunduğumuz coğrafyaya ait ürünlerin yetiştirilmesi gıda arz güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Pandemi süreci içerisinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çiftçilerimiz bu pandemi döneminde yapmış olduğunuz çalışmalar ile ürettiğiniz emek ve katma değerlerle bizim bu mücadelemize destek verdiniz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ekilen kirve ekmeklik buğday çeşidini yerinde inceledi. Tören boyunca fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyuldu.

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İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
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TİM verilerine göre, 2019 -2020 haziran ayı ihracat rakamları ve yüzdesel değişimler şöyle (bin dolar):
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GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 2019 Haziran - 11 bin 66 dolar 2020 Haziran - 38 bin 53 dolar Değişim: Yüzde 230
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HIRVATİSTAN 2019 Haziran - 21 milyon 281 bin dolar 2020 Haziran - 33 milyon 92 bin dolar Değişim: Yüzde 55
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ESTONYA​ 2019 Haziran - 5 milyon 283 bin dolar 2020 Haziran - 7 milyon 793 bin dolar Değişim: Yüzde 47,50
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LİTVANYA​ 2019 Haziran - 13 milyon 745 bin dolar 2020 Haziran - 20 milyon 268 bin dolar Değişim: Yüzde 47,46
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FİNLANDİYA​​ 2019 Haziran - 27 milyon 701 bin dolar 2020 Haziran - 30 milyon 623 bin dolar Değişim: Yüzde 41,11
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BELÇİKA​ 2019 Haziran - 202 milyon 68 bin dolar 2020 Haziran - 282 milyon 625 bin dolar Değişim: Yüzde 39,87
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SLOVENYA​​ 2019 Haziran - 93 milyon 836 bin dolar 2020 Haziran - 128 milyon 902 bin dolar Değişim: Yüzde 37,37
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LETONYA​​​ 2019 Haziran - 6 milyon 319 bin dolar 2020 Haziran - 8 milyon 405 bin dolar Değişim: Yüzde 33
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BULGARİSTAN​​​​ 2019 Haziran - 171 milyon 337 bin dolar 2020 Haziran - 208 milyon 796 bin dolar Değişim: Yüzde 21,86
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AVUSTURYA​ 2019 Haziran - 85 milyon dolar 2020 Haziran - 103 milyon 381 bin dolar Değişim: Yüzde 21,61
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MACARİSTAN​ 2019 Haziran - 65 milyon 506 bin dolar 2020 Haziran - 79 milyon 484 bin dolar Değişim: Yüzde 21,34
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İRLANDA​ 2019 Haziran - 32 milyon 088 bin dolar 2020 Haziran - 38 milyon 701 bin dolar Değişim: Yüzde 20,61
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İSVEÇ​ 2019 Haziran - 81 milyon 487 bin dolar 2020 Haziran - 97 milyon 107 bin dolar Değişim: Yüzde 19,17
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SLOVAKYA​​ 2019 Haziran - 35 milyon 646 bin dolar 2020 Haziran - 42 milyon 033 bin dolar Değişim: Yüzde 17,92
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ALMANYA​​​ 2019 Haziran - 1 milyar, 30 milyon dolar 2020 Haziran - 1 milyar 184 milyon dolar Değişim: Yüzde 15
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ROMANYA ​ 2019 Haziran - 282 milyon 889 bin dolar 2020 Haziran - 322 milyon 483 bin dolar Değişim: Yüzde 14
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ÇEKYA​ ​ 2019 Haziran - 61 milyon 853 bin dolar 2020 Haziran - 68 milyon 084 bin dolar Değişim: Yüzde 10,07
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POLONYA​​ ​ 2019 Haziran - 210 milyon 997 bin dolar 2020 Haziran - 231 milyon 297 bin dolar Değişim: Yüzde 9,62
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YUNANİSTAN​​​ ​ 2019 Haziran - 141 milyon 602 bin dolar 2020 Haziran - 151 milyon 631 bin dolar Değişim: Yüzde 7,08
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PORTEKİZ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 66 milyon 517 bin dolar 2020 Haziran - 67 milyon 785 bin dolar Değişim: Yüzde 1,91
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İTALYA​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 608 milyon 023 bin dolar 2020 Haziran - 600 milyon 309 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,27
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İSPANYA​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 445 milyon 587 bin dolar 2020 Haziran - 439 milyon 535 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,36
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FRANSA​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 626 milyon 944 bin dolar 2020 Haziran - 574 milyon 691 bin dolar Değişim: Yüzde - 8,34
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DANİMARKA​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 807 bin dolar 2020 Haziran - 70 milyon 763 bin dolar Değişim: Yüzde - 15,56
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HOLLANDA​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 450 milyon 293 bin dolar 2020 Haziran - 362 milyon 091 bin dolar Değişim: Yüzde - 19,59
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LÜKSEMBURG​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 3 milyon 804 bin dolar 2020 Haziran - 2 milyon 626 bin dolar Değişim: Yüzde - 30,96
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MALTA​​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 891 bin dolar 2020 Haziran - 57 milyon 431 bin dolar Değişim: Yüzde - 31,54
İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
Koronavirüs sürecinde çok sayıda ülke ciddi anlamda sıkıntıya girerken, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artış ise sürüyor. Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden 20'sine ihracat artışı devam etti. En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.


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