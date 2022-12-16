Yerli elektrikle 6 milyar dolar tasarruf

​Yerli ve yenilenebilir enerjide gösterilen çaba ve yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

Yerli ve yenilenebilir enerjide gösterilen çaba ve yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Elektrik üretimindeki yerlilik payı yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Bu artışla beraber 6 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçildi. Türkiye’nin elektrik üretimi yılın ilk 10 aylık döneminde 274 bin 894 terawatt saat olarak kaydedildi.

PARA TÜRKİYE’DE KALDI

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki artış dikkatleri çekti. Geçen yılın ilk on ayında doğal gazda elektrik üretimi yüzde 33,4 iken bu yıl rakam yüzde 22,2’ye geriledi. Aynı dönemde hidroelektrik santrallerden üretilen elektriğin payı ise rekor artışla yüzde 17,6’dan yüzde 22,1’e ilerledi. Rüzgârdan üretilen elektriğin payı yüzde 9,1’den yüzde 10,7’ye, güneşten üretilen elektriğin payı ise yüzde 4,5’ten 5’e çıktı. Yerli kaynaklardan üretilen elektriğin oranı yüzde 51,6’dan yüzde 59,3’ yükseldi.

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Yılın ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, ithal kaynaklara dayalı elektrik üretiminde yaklaşık 23 terawatt değerinde azalma gerçekleşti. Bu azalma ile birlikte yaklaşık 6 milyar dolarlık enerji ithalatının önüne geçilmiş oldu.

Fatih Dönmez

Enerji sanayiinde destan yazılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin son yıllarda yenilenebilir enerji alanında attığı adımların tüm dünya tarafından takdir gördüğünü söyledi. Dünyanın salgınla uğraştığı dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarından vazgeçmediklerini belirten Dönmez, “İlk 10 ayda devreye aldığımız elektrik üretim santrallerinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 90’ın üzerinde. Bunun sonucu olarak 2021’de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 35,8’ken bu yılın 10 ayında rekor artışla 43,8’e çıktı. Sadece elektrik üretiminde değil bu işin sanayisinde de destan yazıyoruz. Türkiye artık bu alanda dünyada söz sahibi ülkelerden biri” dedi.

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