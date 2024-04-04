|
Ekonomi

Yerli elektrikli araç 29 Ekim'de hazır

Teknoloji ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Agrotech Grup’un şirketi Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri, elektrikli araç, motor ve batarya üretimine başlayacağını duyurdu.

04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:20 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl 29 Ekim'de tüketiciyle buluşacak Joyce marka elektrikli otomobilin 699 bin TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Ekim ayına kadar farklı şehirlerde 20 özel servis açılacağı bilgisini paylaşan Joyce, 2025 yılında ise elektrikli ticari aracını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Agrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, Türk mühendisliği ve tasarımıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını açtıklarına dikkat çekti. Keskin, Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan firmanın, 3 yıllık stratejik planlama dahilinde teknoloji ihracat programı gerçekleştireceğini kaydetti. Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ise “Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz” dedi.



#elektrikli araba
#Agrotech Grup
#Teknoloji
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...