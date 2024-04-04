Yerli elektrikli araç 29 Ekim'de hazır

Bu yıl 29 Ekim'de tüketiciyle buluşacak Joyce marka elektrikli otomobilin 699 bin TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Ekim ayına kadar farklı şehirlerde 20 özel servis açılacağı bilgisini paylaşan Joyce, 2025 yılında ise elektrikli ticari aracını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Agrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, Türk mühendisliği ve tasarımıyla birlikte yeni bir dönemin kapılarını açtıklarına dikkat çekti. Keskin, Agrotech USA LLC ismiyle onaylanarak tüm kuruluş ve lisans işlemleri tamamlanan firmanın, 3 yıllık stratejik planlama dahilinde teknoloji ihracat programı gerçekleştireceğini kaydetti. Agrotech Grup Global Teknoloji ve Ar-Ge Başkanı Murat Teksöz ise “Farklı sınıflarda yapacağımız üretimin ardından gelecek dönemde farklı endüstrilere özel araçlar üretmeyi hedefliyoruz” dedi.