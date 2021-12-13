Yerli enerjiye pozitif yatırım

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ‘yerli’ ve ‘yenilebilir’ enerji kaynaklarına pozitif ayrımcılıkla azaltıyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uyguladığı pozitif ayrımcılık neticesini elektrik üretiminde veriyor. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı günden güne artış trendini koruyor.

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MİLLİ ENERJİ ATILIMI

Edinilen bilgilere göre, enerjide devrim niteliğinde gösterilen milli enerji ve maden politikasının bir sonucu olarak bu stratejinin uygulamaya konduğu 2017 yılından beri devreye alınan 24.718 MW kurulu gücün %74,2’sini, son iki yılda devreye alınan santrallerin ise neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklı santraller oluşturuyor.

AVRUPA’DA 5. SIRADA

Böylelikle Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12. Avrupa’da ise 5. sıraya yükseldi. Sadece geçen yıl devreye sokulan yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazla olduğu dikkat çekildi.

YIL SONU HEDEFİ 100 BİN MW

Türkiye’nin bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünün 52 bin 930 MW değeriyle toplam kurulu gücünün yüzde 53’lük kısmını oluşturuyor. 2021 sonunda ise toplam kurulu gücün 100 bin MW sınırını aşması planlanıyor.

ELEKTRİĞE YANSIMASI

Yerli ve yenilenebilir enerjinin elektrik üretimine katısı ise rakamlarda ortaya çıkıyor. 2020 yılında sadece yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı 2002 yılındaki toplam elektrik üretimini geçtiği bildirildi. Türkiye, son yirmi yılda yenilenebilir enerji miktarını yaklaşık 3,7 katına yükseltti. Bu yıl ilk on ayda üretilen 275,7 milyar kWh elektriğin yaklaşık yüzde 52’si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşti.

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