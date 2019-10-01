Yerli enzimle 150 milyon dolar cepte

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış töreni konuşmalarından önce, Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılış töreni kurdelesini kesti. Varank, "İnşallah bu merkezde geleceğin teknolojileri üzerinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde kurulan bu Enstitü'nün, sağlık teknolojileri alanında ülkeyi en üst seviyelere taşıyacak bir merkez olacağını söyledi.

BİYOTEKNOLOJİK SEKTÖRÜ HARCAMALARI ARTIYOR

ABD, Singapur, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin yaşam bilimleri ve biyoteknoloji kümelenmelerini öncelikli olarak desteklediklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biyoteknoloji sektörü, geçen sene global Ar-Ge harcamalarından yüzde 13’lük pay alarak, en çok harcama yapılan teknoloji alanlarından biri oldu. Küresel ilaç pazarında da biyoteknolojik ilaçların payı giderek artıyor. 2018’de yüzde 28 olan bu oranın, gelecekte yüzde 32’ye çıkması öngörüyoruz. Dünyadaki eğilime benzer bir artışın ülkemizde de gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu alanda katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji çalışmalarında aktif bir oyuncu olmak durumundayız. Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi yerli plazma ve aşıların üretilmesi, tıbbi görüntüleme cihazları ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi konularına ağırlık vermiş durumda."

ENZİMİN KİLOSU 100 DOLAR

Enstitü'nün stratejide de yer alan, nitelikli insan kaynağıyla kritik teknolojilerde rekabet önceliğini birebir karşıladığına işaret eden Varank, burada yapılacak çalışmaların biyoteknoloji alanında yetkinlikleri artırmanın yanı sıra 20-30 yıl sonrasının teknolojilerini de inşa edeceğini anlattı. Varank, "Beni oldukça umutlandıran somut bir örnek vereyim. Her ne kadar resmi açılışı bugün yapıyor olsak da Enstitümüzde akademik çalışmalar şimdiden başlamış durumda. Ülkemizin ilk endüstriyel enzimi başarıyla üretildi. Serdar Uysal Hocamızın üstün gayretleriyle üretilen bu enzim sayesinde, yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi enzim pazarının büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar. 5 büyük şirketin domine ettiği küresel pazar ise 8 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu işin taşıdığı katma değer boyutu gerçekten çok önemli. Ülkemizin kilogram başına ihracat ortalaması 1 buçuk dolarken, ürettiğimiz enziminin niteliğine göre bu rakam 20 ila 100 dolar arasında değişiyor. Yine bu Enstitüde üretilen enzimlerin ithalat girdi maliyeti de sıfır. İşte yüksek katma değerli üretim dediğimiz şey bu" şeklinde konuştu.

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13 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Bakan Varank, Bezmialem Üniversitesi'nin Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesinde, Bakanlığın desteklerinin de önemli katkıları olduğunu belirterek, TÜBİTAK programları aracılığıyla 30’a yakın projeyi destekleyerek, bu projelere 13 milyon lira kaynak aktardıklarını anlattı. Okuldaki 28 akademisyenin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programından faydalandığına işaret eden Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı, 3 farklı projeye katkıda bulundu. Beykoz Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji Enstitüsü yeni başladığımız Lider Araştırmacılar Programından da faydalanacak. Ülkemizi yüksek nitelikli işgücü açısından bir çekim merkezi haline getirip, yetenek havuzumuzu çeşitlendirmeyi amaçladığımız bu programa; dünyanın en iyi üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler başvurdu. İlk çağrımızda 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı programdan faydalanmaya hak kazandı" diye konuştu.

112 BİN ARAŞTIRMACIMIZ VAR

Bakan Varank, ilaç araştırmaları ve biyomedikal cihaz teknolojilerinde yerli ürün geliştirmeyi oldukça önemsediklerini belirterek, "Bu noktada başarılı olmanın sırrı; odaklı ve sürdürülebilir Ar-Ge çalışmalarından geçiyor. Küresel yarışta bizi ileriye taşıyacak, akademik ve özel sektör girişimlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ak Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği Ar-Ge ve reform paketleriyle güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa ettik. 200’ü aşkın üniversite, bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu güçlü altyapının temel aktörleri" ifadesini kullandı.