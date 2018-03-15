Yerli ilaç çalışması başlatıldı

​Bakan Sarıeroğlu, ayrıca yerli ilaçla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni Şafak'ın bir yazı dizisiyle duyurduğu yerli ilaç konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Sarıeroğlu, yerli ilaçla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ayrıca Bakan Sarıeroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında kanser hastalarına ilaç müjdesi vererek, "4 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

İLAÇ SEKTÖRÜNDE "KARADELİK" VURGUSU

Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli hedeflerinde tam gaz yol alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ilaç ve plazma üretiminde atılan adımlar stratejiktir. Son zamanlarda atılan ve ilaçta yerlileşme anlayışımızla asla uyuşmayan birtakım adımların da en kısa sürede düzeltileceğini ümit ediyorum. Türkiye, yerli ilaç sanayinin önünün kesilmesi pahasına, küresel ilaç sektörünün önünü açarak milyarlarca dolarını havaya savuracak bir ülke değildir. İlaç meselesinin yerli bir karadeliğe dönüştürülmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kurulumuzun da gayretleriyle bu konuda önümüzdeki dönemde çok önemli adımların atacağına inanıyorum" dedi.

OYNAT 01:40 'İlaç meselesinin kara deliğe dönüşmesine izin veremeyiz' 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında yerli üretime verdiği önemi yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlaç meselesinin yerli bir kara deliğe dönüşmesine izin veremeyiz' şeklinde konuştu.

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BAŞBAKAN YILDIRIM: YERLİ İLAÇTAN 6.1 MİLYAR LİRA

İlaçta Yerlileştirme Projesi'nin detaylarını paylaşan Başbakan Binali Yıldırım, "İlaçta yerlileştirme projemizle 2017'de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini yerli üretmeyi başardık. 2017'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak" diye konuştu.

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