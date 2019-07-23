Ekonomi Yerli ilaç için mevzuat talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ilaç için mevzuat talebi

Sağlık alanında yerlileşme oranını arttırmak için çalışmalara hız verildi. İlaç sanayiindeki dışa bağımlılığı bitirmek için ilgili mevzuatta değişiklik gerektiğini belirten Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların çözümü için hükümet ve yetkili kişilerle çalışacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin sağlık alanında yerli ve milli oranı arttırmak için çalışmalara hız verilirken, başta aşı olmak üzere ilaç sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen çalışmaların kapsamı genişletildi. Türkiye’nin bu alanda büyük bir potansiyelinin olduğunu dile getiren Teknopol İstanbul Genel Müdürü Orhan Çömlek, sektörün önünü tıkayan bazı mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların olduğunu dile getiriyor.

Orhan Çömlek

SERTİFİKA SÜRECİ UZUN

İlgili mevzuat değişikliği için hükümet ile çalışacaklarını bildiren Çömlek, sağlık sektöründe “CE”, “ISO” gibi sertifikasyonların geç edinilmesine neden olan bir takım sıkıntıların olduğunu savunarak, “Türkiye’nin Gümrük Birliği’nde attığı imzanın bize getirdiği bir takım kısıtlamaları ortadan kaldırmak için hükümete, ilgili bakanlara fikir jimnastiği yapıp, yetkin kişilerden aldığımız raporları sunuyoruz” diye konuştu.

  • Esas maliyet kemoterapinin yan etkilerinde
  • Mutlu Demiray
  • Türkiye’de olmayan vitamin C’nin TÜBİTAK MARTEK ile ortak bir proje ile yerli üretimle hastanelerinde kullandıklarını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, tedavide esas maliyetin ise kemoterapinin yan etkileri ortaya çıktığında oluştuğunu söyledi. Demiray, “Kemoterapinin ve radyoterapinin vitamin C ile birlikte uygulanmasında hem kemoterapinin hem de radyoterapinin yan etkileri azalmakta hem de etkileri belirgin derecede artmaktadır” dedi. ABD’de pankreas kanserli yaşlı hastaların kemoterapisine vitamin C eklediğinde yıllık 100 milyon doların üzerinde ekonomik katkı sağlanacağının tespit edildiğini anlatan Demiray, bu sayede yan etkilerde yüzde 40 azalma saptandığını da aktardı ve şöyle devam etti: “İlaç Eczacılık dairesinde yeni yapılan değişikliklerden sonra bu konuda ülkemizin hızla yol alacağını düşünüyorum.”

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