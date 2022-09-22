Yerli küçük başa TAGEM kalkanı

Türkiye’de yerli küçükbaş hayvan ırkları koruma altında.Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (HEKIP) yürütülüyor. HEKIP ile Türkiye’nin yerli koyun ve keçi ırklarının saflığı korunuyor ve verimleri artırılıyor. 2005’te başlayan proje ile 29 farklı üniversiteden 56 proje lideri, 60 ilde sivil toplum örgütü ve kamu teşekkülüyle çok paydaşlı iş birliği yapıldı Bu sayede üniversite, yetiştirici birliği ve kamu iş birlikteliği sağlandı. Proje, sayıları 1.1 milyonu aşan yerli 21 koyun ve 6 keçi ırkında uygulanıyor.

GEN KAYNAKLARI KORUNDU

Buna göre, küçükbaş hayvancılığa ilgi artırılarak, azalmaya başlayan gen kaynaklarında hızlı azalışın önüne geçildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ulusal hayvan ıslahı projesi olan HEKIP ile yavrularda sütten kesim canlı ağırlıklarında ortalama 3,7 kilogram, yaşama gücünde ise ortalama yüzde 10,6 artış sağlandı. Proje sayesinde her yıl yaklaşık 102 bin baş kuzu/oğlak hayatta kalmayı başardı. Projenin yıllık ekonomiye katkısı ise 336 milyon TL’dir.

REKLAM

5.237 YETİŞTİRİCİYE DESTEK

Projeler hakkında açıklamalarda bulunan TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Türkiye’nin yerli koyun ve keçilerini korumak ve verimlerini artırmak amacıyla başlatılan ve bugüne kadar uygulanan en kapsamlı ulusal hayvan ıslahı çalışmasına imza attıklarını söyledi.

SİGORTAMIZ YERLİ HAYVANLARIMIZ

Türker, “Proje başlangıcından bu güne kadar sütten kesim canlı ağırlık artışında ortalama yüzde 22,5, ikizlikte yüzde 5,7 artış elde edildiği belirlendi. 60 ilde yürütülen projelerde yer alan bugüne kadar proje gerekliliklerinin yerine getiren toplam 5 bin 237 yetiştiricimize 693,7 milyon TL destek verildi.

Küresel iklim değişikliği ve gittikçe artan kuraklıkla mücadelede Türkiye’nin en önemli sigortasının yerli koyun ve keçiler olduğunu ifade eden Türker, “Türkiye’mizin yerli koyun ve keçilerini koruyoruz, geliştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Koyunlarımız ve keçilerimiz için ve bu şartlarda dağlarda, yaylalarda bekçilik yapan eli nasırlı yetiştiricilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

REKLAM

EKONOMİ Tarımsal sulamaya milli dijital sistem