Ekonomi Yerli oto ekibiVarankla buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli oto ekibi Varank’la buluştu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu oldu
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) AŞ ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank’a hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını, hem de proje hakkında detaylı brifing verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de arkamızda bizi var gücüyle destekliyor. Sağolsun Mustafa Varank Bakanımızda ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.”

BAŞKANLIĞA HİSARCIKLIOĞLU SEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta yapılan TOGG AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı’nda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldular. TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: M. Rifat Hisarcıklıoğlu (Başkan), Tuncay Özilhan (Başkan Yardımcısı), Taha Yasin Öztürk (Başkan Yardımcısı), Kamil İlhan Süleyman Yazıcı, Ethem Sancak, İnan Kıraç, Okan Baş, Ahmet Akça, Muhterem Kaan Terzioğlu, Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Cem Köksal.

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