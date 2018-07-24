Ekonomi Yerli otoda ilk toplantısını yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi Bakanı Varank yerli otoda ilk toplantısını yaptı

Yerli otoda ilk toplantısını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul etti ve ilk toplantısını yaptı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor.
Yerli otomobil için çalışmalar devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.

Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı.

Bakan Varank 'Babayiğitler'le ilk toplantısını yaptı.

Varank, yaklaşık 4 saat süren toplatıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı.

"2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, ziyarette Bakan Varank'a proje hakkında detaylı brifing verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de bizi destekliyor. Sayın Bakanımız da ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor."

TOGG Yönetim Kurulu

Geçen hafta yapılan TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Taha Yasin Öztürk, Kamil İlhan Süleyman Yazıcı, Ethem Sancak, İnan Kıraç, Okan Baş, Ahmet Akça, Muhterem Kaan Terzioğlu, Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Cem Köksal."

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