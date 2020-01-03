Ekonomi Yerli otodan sonra milli uçak geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otodan sonra milli uçak geliyor

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobilin prototipi heyecana yol açarken, milli savaş uçağı için yürütülen çalışmalarda da kritik eşikler aşıldı. F35'in orta gövdesinin de yapıldığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ bünyesindeki dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten biri olan tesiste altyapı çalışmaları sürerken Genel Müdür Temel Kotil ise tesisin milli uçak için yapılabilirliği tamamlamış durumda olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknolojili altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

2500 MÜHENDİS İŞE ALINDI

Bu ihtiyacı karşılamak için 3 yılda 2 bin 500 mühendis aldıklarını belirten Kotil, "Bunun yanında yazılımlara, bilgisayarlara, güçlü bir teknolojiye ihtiyacınız var. Türkiye'deki 2 büyük makine bizde. Her birinde 10 bin çekirdek var." dedi.

Milli muharip uçağı TF-X

Projelerin zamanında yapılabilmesi, siparişlerin vaktinde yetişmesi için modern tesislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kotil, şöyle konuştu:

UÇAK YAPABİLİR DURUMDA

"Yapımı süren ve Milli Muharip Uçak'ın (MMU) kompozitinin üretileceği tesis, bunun da ötesinde Airbus ve Boeing'in işleriyle dolu. Burası 95 bin metrekare. Dünyada tek çatı altındaki 4 büyükten bir tanesi. Son yapıldığı için de en modern ve iyisi olacak. MMU için yaptığımız yıldırım testi alanı, rüzgar tünelleri var. Tesis, laboratuvar, test imkanı, bilgisayar, yazılım, mühendis olmadan hiçbir şey olmaz. TUSAŞ yapabilirliği tamamlamış durumda. F35'in orta gövdesini yapıyoruz. Bu yeterince kritik bir parça. Yapabilirlik konusunda sorunumuz yok. Tasarlayıp, test edip, uçurmak gerekiyor. Modern binaları onun için görüyorsunuz."

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

2020-2021 NEŞELİ GEÇECEK

Şirketin 3 yılda ortalama yüzde 21 büyüdüğü ve ciroda da 2 katına çıktıklarını bildiren Kotil, "2028'de burası 10 milyar dolar ciro yapacak ve 20 bin çalışanımız olacak. 5 bin 200 kişiyle başlamıştık, şu anda 10 bin kişi olduk. Kişi başına gelirimiz düşmedi, sağlıklı şekilde büyüyoruz. Büyümeye devam." diye konuştu.

Devam eden altyapı yatırımlarının devreye alınmasına ilişkin de bilgi veren Kotil, şunları kaydetti:

"Kompozit tesisimiz 1, rüzgar tünelimiz 2 yılda devreye girer. Burası dünyadaki sayılı tünellerden biri olacak. Çünkü MMU'yu yapınca denemeniz gerekiyor, yıldırım testleri, diğer testler. MMU'nun binası 1 yılda biter. 2 bin 500 mühendisin çalışacağı tek bina. 'Top secret/çok gizli' bir proje. Burada 2020-2021 neşeli geçecek."

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