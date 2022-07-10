Ekonomi Yerli otomasyonla 36 milyon tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otomasyonla 36 milyon $ tasarruf

Yerli otomasyon sistemi EOS ile, şu ana kadar 36 milyon dolarlık tasarruf sağlandı. Milli teknolojiyle, yabancı sistemlerin kullanımının önüne geçildi. Yakın zamanda 45 santraldeki 153 ünitede kullanılması planlanan sistemden 460 milyon dolarlık tasarruf bekleniyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yerli otomasyonla 36 milyon $ tasarruf
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Yerli ve milli ürünler hedefini koyan Türkiye, enerji alanında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. İlk olarak yerli kaynakların kullanılarak enerji üretimiyle başlayan süreç, teknolojinin de yerlileşmesiyle devam ediyor. Bu alanda öncü kuruluşlardan olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), faaliyete geçirdiği yerlileştirme adımlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Keban HES’e yaptığı yerli dokunuşla 130 milyon lira tasarruf sağlayan EÜAŞ mühendisleri, geliştirdiği diğer teknolojilerle de örnek oluyor. EÜAŞ tarafından geliştirilen yerli otomasyon sistemi EOS, şu ana kadar kullanıldığı 12 santral ünitesinde 36 milyon dolar tasarruf sağladı.

YABANCI FİRMALAR OYUN DIŞI KALDI

Yaklaşık 3 yıl önce çalışmalara başlayan EOS ekibi yerli otomasyon sistemini geliştirmek için gece gündüz çalıştı. Gerekli testlerin ardından ilk kurulum, 27 Temmuz 2020’de Kepez II HES’de yapıldı. Başarıyla çalışmaya başlayan yerli otomasyon sistemi bugüne kadar sorunsuz bir şekilde işlevini yaptı. Ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde kullanılmaya başlanan EOS şu anda 12 HES ünitesinde yabancı firmaları ekarte etti. Yerli sistemin geliştirilmesiyle santrallerde Alman, Fransız, Avusturya ve İsveç otomasyon sistemlerinin kullanımının önüne geçildi.

45 SANTRALDE KULLANILACAK

EOS ile birlikte otomasyon sistemlerinin güncelleme maliyetlerinde ünite başına ortalama 3 milyon dolarlık tasarruf sağlanırken, yerli sistemin 45 EÜAŞ santralindeki 153 ünitede kullanılması planlanıyor. Böylelikle de yaklaşık 460 milyon dolarlık tasarruf sağlanmış olacak. Yerli otomasyon sistemi tasarrufun dışında santral verilerinin de yurtiçinde kalmasını sağlıyor. Söz konusu veriler, Türkiye’nin yerli ve milli kuruluşu EÜAŞ’ın elinde kalıyor. Ayrıca sahada otomasyon kaynaklı problemlerin ve ek isteklerin hızlı çözülmesi de EOS sayesinde daha kolay ve hızlı oluyor.

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