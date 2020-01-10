Ekonomi Yerli otomobil Amerikada tanıtıldı
OTOMOTİV

Yerli otomobil Amerika'da tanıtıldı

Aralık ayının son haftasında Gebze Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkarılan yerli otomobil bu sefer de Amerika'da tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta kapılarını açan Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında düzenlenen panelde yerli otomobili anlattı.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende tanıtılmıştı.
Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende tanıtılmıştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) 2022'de yollara çıkacak olan Türkiye'nin Otomobilini tanıttı.

TOGG'un LinkedIn hesabından paylaşılan bilgiye göre, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 7 Ocak'ta ABD'nin Las Vegas kentinde kapılarını açan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında düzenlenen "Let's Co Create a New Era of Mobility" (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş.

MOBİLİTE EKOSİSTEMİNE NASIL DÖNÜŞECEĞİNİ ANLATTI

Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna "Türkiyenin Otomobili"ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

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  • Öte yandan, Türkiye'ninTürkiye’nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan TOGG, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak.

Yerli otomobilin sedan modeli.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV

TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacak.

Yerli otomobilin SUV modeli.

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