Yerli otomobil Togg'a proje bazlı yeni destek

Bursa'da Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımı ile Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SIRO) batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar kapsamında yatırım yeri tahsisi desteği verilmişti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce tahsisleri yapılan alanlarda yatırım yeri tahsisi idari sürecinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

FOTOĞRAF 15 Meclis'in gündemine gelmesi beklenen torba yasa teklifine, Türkiye'nin yerli otomobili Togg da dahil olmak üzere, elektrikli araçları yakından ilgilendiren bir maddenin eklendiği ortaya çıktı. Elektrikli araçların fiyatına doğrudan etki eden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının değiştirilmesini öngören kanun teklifi, yeni ÖTV dilimlerinin getirilmesini ve matrah değerlerinin artırılarak mevcut vergi oranlarının da düşürülmesini kapsıyor. Yapılması öngörülen değişikliğin şu şekilde olması öngörülüyor; Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranının ise yüzde 40 olması bekleniyor. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek. ÖTV'Sİ YÜZDE 60'TAN YÜZDE 10'A DÜŞECEK<br><br>Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklif edilen kanun değişikliğinin Togg ve diğer elektrikli otomobilleri nasıl etkileyeceği ise otomobillerin ürettiği güce göre değişecek. Yıl sonunda üretimine başlanacak ve 2023'ün ilk aylarında da piyasaya çıkacak yerli otomobil iki farklı güç seçeneğine sahip olacak. Daha önce yapılan açıklamalara göre, Togg'un ilk etapta üreteceği yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 200 beygir, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 400 beygir güç sunacak. Beygir gücünü kW'a çevirdiğimizde, arkadan itişli versiyonun 149 kW, dört tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonun ise 298 kW gücünde olduğu görülüyor.<br> Eğer kanun teklifi yasallaşırsa, hali hazırda tüm versiyonları yüzde 60'lık ÖTV dilimine giren Togg'un, arkadan itişli (RWD) versiyonlarının yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonlarının ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girmesinin önü açılacak.<br> Diğer bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, Togg'un piyasaya çıktığı gün matrah değeri eğer 700 bin TL'nin altında kalırsa, perakende satış fiyatı yaklaşık 910 bin TL olacak. Mevcut düzenlemeye göre ise, Togg'un matrah değeri 700 bin TL'nin altında kalsa bile aracın fiyatının 1 milyon 320 bin TL seviyesinde olacağı görülüyor. Dolayısı ile, yapılması planlanan değişikliğin başta Togg olmak üzere piyasadaki elektrikli otomobillerin fiyatlarına önemli ölçüde indirim yaratacağı anlaşılıyor. KKTC'NİN YERLİ OTOMOBİLİNE DE YARAYACAK<br><br>Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli ve milli otomobili Günsel de yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil.<br><br>Kanun teklifi yasallaşırsa, motor gücü 140 kW olan Günsel'in de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşürecek. 'YERLİ ÜRETİME KORUMACILIK GETİREN BİR DÜZENLEME'<br><br>Kanun teklifi ile ilgili komisyonda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde en son 2021'de yapılan değişikliğin Togg'un da vergi oranını yükselttiğinin altını çizdi.<br><br> Elitaş, \"Sadece elektrikli motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde ÖTV'yi matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10'a düşürerek, Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz. 160 kilovatlık sınırdan Türkiye'de üretilen aracın yaklaşık 155 veya 158 kilovat olacağı ile ilgili bir sınır koyuyoruz, yerli üretime bir korumacılık getiren bir düzenleme\" ifadelerini kullandı.<br><br>Elitaş'ın açıklamaları, söz konusu kanun teklifinin Togg'un fiyatını aşağı çekmek üzere yapıldığını ortaya koyuyor.<br> TOGG'a ÖTV teşviği: Yüzden 60'tan yüzde 10'a düşecek Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak Togg için özel teşvik geliyor. Torba yasa teklifine, TOGG da dahil olmak üzere elektrikli otomobillerin mevcut ÖTV oranlarını düşürecek bir madde eklendi. Söz konusu teklifin yasallaşması halinde TOGG'un ÖTV oranının yüzde 60'tan yüzde 10'a inmesi bekleniyor.

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Buna göre, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kararda belirtilen taşınmaz üzerinde, TOGG lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıllık süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, şirketin talebi halinde TOGG'a bedelsiz tescil edilebilecek.

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Öte yandan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımı kapsamında da kararda koordinatları verilen taşınmazlar üzerinde SIRO lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıllık süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı verilecek. Şirketin yatırım süresi ve istihdam şartını yerine getirmesi halinde söz konusu taşınmazların SIRO'ya bedelsiz devri yapılabilecek.

PROJE BAZLIK TEŞVİK SİSTEMİ

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımlar Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında destekleniyor.

Söz konusu sistem kapsamında sadece TOGG değil, asgari yatırım tutarı ve uygunluk kriterlerini karşılayan diğer projeler de vergisel, istihdam ve finansmana yönelik çeşitli desteklerin yanında yatırım yeri tahsisinden de yararlanabiliyor.

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