Yerli otomobilde flaş gelişme

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak. Yerli otomobilin üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre, Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.

OYNAT 02:56 Erdoğan açıkladı: İşte yerli otomobili üretecek firmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda, ilk yerli otomobil i yapacak şirketleri açıkladı.

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YERLİ OTOMOBİL DAHA UCUZ OLACAK

Yerli otomobili üretecek girişimin içinde yer alan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, üretilecek otomobilin talep olması için ucuz olacağını açıklamıştı.

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YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah şirketleşme süreci 2018'in ilk aylarında bitecek. 2019'da prototip otomobili inşallah Boğaz Köprüsü'nden (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) bu yeni oluşturulan ortaklık geçirecek. 2021'de de inşallah dünya piyasasına sürmek üzere yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili çıkacak" demişti.