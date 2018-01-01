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Yerli otomobilde flaş gelişme- Yerli otomobil ne zaman yapılacak?

Yerli otomobilde flaş gelişme

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen ve Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan Ortak Girişim Grubu, çalışmalarını ne zaman tamamlayacak, yerli otomobil ne zaman bitecek?

Haber MerkeziDiğer
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yerli otomobilin şirketleşme sürecinin 2018'in ilk aylarında biteceğini söylemişti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yerli otomobilin şirketleşme sürecinin 2018'in ilk aylarında biteceğini söylemişti.

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak. Yerli otomobilin üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre, Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.

Erdoğan açıkladı: İşte yerli otomobili üretecek firmalar
OYNAT02:56
Erdoğan açıkladı: İşte yerli otomobili üretecek firmalar
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda, i yapacak şirketleri açıkladı.
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YERLİ OTOMOBİL DAHA UCUZ OLACAK

Yerli otomobili üretecek girişimin içinde yer alan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, üretilecek otomobilin talep olması için ucuz olacağını açıklamıştı.

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YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah şirketleşme süreci 2018'in ilk aylarında bitecek. 2019'da prototip otomobili inşallah Boğaz Köprüsü'nden (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) bu yeni oluşturulan ortaklık geçirecek. 2021'de de inşallah dünya piyasasına sürmek üzere yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili çıkacak" demişti.

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